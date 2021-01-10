自由開講》馬、朱兩人有事嗎？怎能把民主跟專制胡亂類比！

陳啟濃

馬英九和朱立倫紛紛對美國國會暴力事件提出譴責，朱立倫並順勢對蔡英文蘇貞昌尚未有任何意見表達，比起香港的抗爭事件，認為存在雙重標準。朱立倫曾代表國民黨參選總統，這樣的胡亂類比，顯然對於民主國家人民不同意見的抗爭，以及專制獨裁國家人民的民主運動，認識還不夠透徹。

馬英九和朱立倫紛紛對美國國會暴力事件提出譴責，朱立倫並順勢對蔡英文蘇貞昌尚未有任何意見表達，比起香港的抗爭事件，認為存在雙重標準。圖為前總統馬英九（右）及前國民黨主席朱立倫（左）。（資料照）

台灣政府不該任意針對美國人民國內的政治抗爭事件，提出任何批評，這是對他國外交上的尊重。套一句中共常拿出來的說法「他國的內政問題」，台灣不該任意發言是很正確的。尤其這次美國的總統選舉，確實存在許多讓人民產生疑慮的過程。

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美國的國會抗爭事件，比起香港的民主抗爭，差異性很大。美國是民主國家，人民是為了選舉的公平性爭議，才出來抗爭。本質上是對選舉過程的質疑，起因於民主制度實施上的弊端，希望國家能走向更開放更公平的道路上。至於香港的抗爭，基本上是因為專制政權的野蠻干預，影響到人民的民主權益，造成人民生會上的恐懼，甚至對中共信任的崩潰。

況且對台灣而言，美國是友善的國家，雖然美國也是秉持自己國家的利益，但終究是和台灣進行各種經濟、外交與政治上的良性交流，這是魚幫水，水幫魚，如魚得水的互利互惠。

至於中共一直不把台灣當成國家來交往，將台灣用「內政問題」掐得死死的，甚至一直想要併吞台灣。台灣人過的民主生活，是中共無法接受的現實存在，台灣人也對於中共的專制統治十分反感。這正是蔡英文蘇貞昌對於香港人的抗爭，願意聲援情義相挺，站在香港人的那一邊，因為這樣的立場才是接地氣，真正跟所有台灣人的態度與情感連成一氣。

倘使把香港的民主抗爭和美國的國會暴動比擬在一起，如果不是政治幼稚的表現，就是想要挑釁美國與挑撥台灣人的情感，再等候政治上的收割，動機萬分拙劣。

（教育人員）

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