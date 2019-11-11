自由開講》跟中共簽和平協議能保和平？看看香港、西藏、新疆吧！

王潔敏

今天香港又有1名年輕男生，被中共開槍打死，簡直慘無人道！最近，港警手段愈來愈殘暴，不但暴打民眾，血流成河，甚至黑警還傳出性侵少女導致懷孕，令港人忍無可忍，香港11/11發動罷工、罷市、罷課，「大三罷」，但卻爆有港警實彈射擊民眾，致2民眾在黑警槍口倒下，其中1名年輕男生還因此身亡，用真槍實彈對付民眾已成日常，面對港人和平沆抗爭，中共卻暴力相對，還能相信中共所謂的和平嗎？

問題是，和平協議真的有用嗎？

上週末回家，深藍親戚竟販賣另一種芒果乾，「香港好慘啊，你看看一個繁榮的城市竟然變成這樣，如果當初香港有跟中共簽和平協議就好了，就不會發生這樣的事」又說「所以台灣一定要簽和平協議，因為中共反對台獨，不簽和平協議就代表走向台獨，中國就會打過來，我們一定會比香港還慘！」，問題是，和平協議真的有用嗎？

中共當初承諾香港50年不變，會給港人高度自治，過去香港曾有完善的法治系統，今日香港已面目全非。（路透）

看看西藏跟新疆你還相信和平協議嗎？

西藏在1951年與中國簽訂17點的和平協議，保證西藏「60年不變」，但西藏人那時候卻不知道簽了和平協議後，他們往後的命運是如此的淒慘，事實證明和平協議不只無法維持西藏「和平」，還換來了中共政權於1959、1989、2008年3次大規模種族清洗，10幾萬藏人流離失所，甚至連自己精神領袖，都不能按照藏人自己的宗教文化傳承，只能由中共提出候選人，中共的計謀就是要讓藏人文化徹底消失在這個世界上。

另外在新疆方面，根據中國官方統計數字，新疆人民檢察院在「新疆年鑑」發布的資料，依危害公共安全罪遭到逮捕的人數，已由2007年的僅1710人暴增至2017年的6萬510人，但這僅是中國官方數據而已。1949年新疆和中國簽下和平協議，卻遭到中共慘無人道的方式對待，甚至成立像納粹集中營的教育營集中統治維吾爾人，進行種族清洗，最近也爆出新疆託里縣縣長卡哈爾曼・阿合曼在任職期間，因拒拆清真寺被送入教育營，難以想像我們台灣有一天，沒有辦法信奉民間信仰，連上教堂也會被抓！現在，有幸從中共手中逃出來的新疆人紛紛站出來講述自己遭遇的慘事，並告訴全世界千萬不要相信中共！

國民黨、韓國瑜還在騙台灣人

108年2月14日國民黨主席吳敦義竟說，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸條例與對岸洽簽兩岸和平協議。108年2月22日韓國瑜接受媒體訪問也說，應該與大陸進行和平談判，與大陸進行終結兩岸敵對關係的和平協議談判已是「不可避免」。最可惡的是，從政大東亞所畢業的韓國瑜不可能不清楚西藏，新疆的慘狀，國民黨也知道和平協議就是個大騙局，國民黨卻為了自己的利益，罔顧台灣人民的未來。

台灣還有選擇，我們可以拒絕中共

由新疆，西藏血淋淋的例子很清楚，前一秒跟中共簽和平協議，下一秒就用槍口對準人民，這就是共產黨的真面目，中共當初承諾香港50年不變，會給香港人高度自治，過去香港有很完善的法治系統，才不到20年香港已經面目全非。香港回歸中國別無選擇，但台灣的我們還有選舉，看看台灣美好的模樣，忍心看著我們的家被摧毀嗎？

（前國會助理）

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