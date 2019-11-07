自由開講》性暴力不該成為恐嚇或噤聲的手段！

張明旭

11月3日，香港浸會大學三年級的編委會學生記者鄧澤旻，佩戴著有效的記者證以及記協學生會員證，去採訪警民衝突，而在蒙面的防暴警察不知從哪聽到一句髒話後，他突然被警察壓倒、推至牆角，並被以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕。

香港浸會大學編委會記者鄧澤旻採訪時遭警方制伏拘捕，期間他大聲覆誦港警耳語、要求驗傷，後遭警方帶走。（圖取自浸大學生會編委專頁）

而在逮捕後，警察不僅當眾喝令他「脫掉褲子」，並在他耳邊恐嚇「新屋嶺玩雞姦好好玩」、「進到新屋嶺你沒得再講」，令他驚恐萬分，當下手腳不斷顫抖，因為新屋嶺的性暴力傳聞香港市民早已屢聽不鮮。「好擔心有機會進去了後會無法出來，成為被失蹤、被自殺的一份子」，在擔憂無法再活著出來的情況下，他對著鏡頭大喊：「我現在懷疑他想強姦我，因為他說新屋嶺雞姦好好玩！」、「我不會自殺！」，隨後被警察上索帶走。



在中大女學生冒險公開身份、血淚控訴港警性暴力後，相關充滿疑點「被失蹤」、「被自殺」及性暴力事件不僅未被釐清，反而浮現出愈來愈多的疑點。而性暴力的程度也不斷升高，除了濫用「性」來羞辱運動者外，香港黑警甚至將性暴力當成說笑及恐嚇的武器，就如這次浸大學生記者所遭遇的事件！



就如浸大學生會聲明所指出的，黑警拿男性運動者被性侵的事情來恐嚇，為的就是要讓這位學生記者「噤聲」。許多香港運動者每天所要面對的，正是這種性暴力以及「被消失」的恐懼，特別是女性。但即便如此，許多香港人仍扛著這些痛苦及血淚持續現身吶喊，因為正如女性運動者Alexa所說的：「我不能因為擔心被性侵而停止出來」、「如果城市死了，我會和城市一起死。這是我的家！」



性暴力不該成為黑警恐嚇或「噤聲」的手段！



希望大家能把這些正在發生的實情傳遞出去，告訴身旁的人們，告訴課堂上正在學習公民、性平以及人權素養的學生們，讓更多人們瞭解民主、自由、平等的重要性，使更多人共同努力：讓每一個人都能不被歧視及暴力對待，讓每一個人能夠擁有尊嚴，屬於自己的土地上自在生活，在平等保障下追求屬於自己的幸福！

（性別平等教育大平台）

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