自由共和國》江雅綺／從戰爭到讚爭：香港反送中運動的混合威脅啟示

蘋果公司日前將香港示威者追蹤警方動向的手機應用程式「HKmap即時地圖」下架,理由是它被用來伏擊警察而違反蘋果規定,但開發商不認為這款APP違法。(法新社檔案照)

江雅綺/台北科大智財所副教授、智慧科技法律政策研究中心主任

香港反送中運動延燒至今,在許多面向足以提供台灣深刻的啟示。單就台灣近年來許多人關注的資訊戰與混合威脅的科技手段,於反送中運動中幾乎輪番上演。

首先是資訊安全:根據香港傳播學者李立峰的團隊研究,傳統媒體由於在政府掌握之中,網路平台則是抗爭運動者的利器。但當大型網路平台也可能受到政府利用之時,小型而議題聚焦的數位平台異軍突起,同時保密性較高、安全性較佳的通訊軟體,也成為示威者偏好的APP。但資安與政府監控的攻防並未就此而止。示威者偏好的通訊軟體今年中遭受網路攻擊,雖然中國政府否認發動駭客攻擊,但香港警方其後鎖定了一個有兩萬名成員的聊天群組的管理員,在晚上持搜捕令到他家,要求將手機解鎖,以確認群組中的極端份子名單。

其次是網路不實訊息(假新聞)的傳播,試圖擾亂群眾對事實的認知與理解:八月時社群媒體龍頭推特(Twitter)和臉書(Facebook)即宣布,中國政府透過「網軍資訊戰」,針對香港反送中抗爭散播假新聞與惡意抹黑,試圖誤導輿論帶風向。推特首先發難,關閉超過二十萬個推特帳號,同時禁止大陸國營媒體的廣告在推特上露出。臉書緊接著刪除了七個粉絲專頁、三個社團及五個帳號,原因是涉及造假、並發現這些帳號和中國有關聯。谷歌(Google)也接著宣布,旗下影音串流服務平台YouTube關閉二百一十個頻道,原因是這些頻道顯然針對香港抗議活動展開「協同影響行動」,企圖操縱輿論。

最近則是以市場力量影響科技公司的行為:一款結合自願者共同提供抗爭者與警力即時位置的地圖應用程式HKMap.live,蘋果公司(Apple)先是拒絕讓它在iOS軟體商店上架、過一天又決定讓它上架、兩天後又決定將它下架,反反覆覆,充分呈現了科技公司面對中國市場力量的掙扎。谷歌亦然,在Android的商店中下架了一款能讓使用者扮演香港示威者的遊戲。

在美國智庫專家撰寫的《讚爭》一書中,作者指出由於愈來愈多的資訊交流透過數位平台實現,影響人心士氣的關鍵,已不限於傳統媒體的文宣形式,只要一支智慧型手機和幾秒鐘,任何人都可以加入這個由四十億人組成的數位生態圈。每個人只要按讚、分享,都將成為這場「資訊戰」的一員。

《紐時》記者桑格(David E. Sanger)在新書《完美武器的誕生:網路攻擊如何破壞社會信任,挑撥國際關係、影響國家安全(The Perfect Weapon:War, Sabotage, and Fear in the Cyber Age)》也提到,戰爭狀態與和平狀態間的界線漸趨模糊,網路科技引發的衝突正介於此灰色地帶:包括北韓、中國、俄羅斯和中東,透過各式各樣的網路攻擊製造混合威脅,即使美國自己亦然。

當非典型戰爭的科技攻擊已成為新常態,上網中的你與我,都已成為「讚爭」的潛在小兵。或許我們無法阻止惡意軟體直搗關鍵基礎設施的核心,但至少我們可以在運用科技工具分享資訊之前,先想想它是不是未經充分查證的不實訊息。

