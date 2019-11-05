胡，怎麼說》中共26條，就是要讓台灣2266...

26條的與中國人民「同等待遇」，說是優惠、實為誘騙、更是恫嚇，因為在中共一黨專政下的「待遇」，真的讓人怕怕！（法新社）

中共祭出對台26條，說穿了，就是要讓台灣2266（零零落落），國不成國，把台灣人民變成中國人民，把台灣變成中國的一部分。

這當然是中共介入台灣大選的一記招式，不過，它標榜給台灣人民「與中國民眾同等待遇」，說是「惠台」，其實對台灣大多數人民而言，根本等同「恫嚇」！

請問2300萬台灣人民，你願意與中國人民同等待遇、變成14億中國人民之一嗎？你成了14億中國人之1，那麼，你可能與新疆維吾爾族「同等待遇」，被強迫進入「再教育營」，尤其你滿腦子民主自由人權，這對中共一黨專政而言，可是「大毒草」，要同等待遇就非把你關進再教育營大大勞改、好好洗腦不可！

請問2300萬台灣人民，你願意與中國人民同等待遇、變成14億中國人民之一嗎？你成了14億中國人之1，那麼，你可能與新疆維吾爾族「同等待遇」，被強迫進入「再教育營」，尤其你滿腦子民主自由人權！（圖片來源:新疆司法行政微博）

你習慣了民主生活、言論自由，出口就罵政府，不管是蔡英文、蘇貞昌，或韓國瑜、吳敦義等等，愛罵誰就罵誰，一旦你與中國人民「同等待遇」，成了14億中國人之1，如果你仍然出口就罵中共一黨專政、閉口上網就幹瞧習近平，公安立馬上門，你就「被失蹤」了，一年半載後再出現你的名字時，卻被以企圖顛覆國家政權重罪審判。

香港已在中國管治之下，香港人民上街頭反送中抗爭，就是不想被與中國人民「同等待遇」，只因上街頭反送中，就被港共政府派中共化的暴警，以催淚彈、開槍、棍棒交相等等殘酷暴力手段鎮壓，你行使人民對暴政的扺抗權，卻被誣指為暴徒、暴亂、禍港、亂港，被暴警暴力拘捕、毆打、被性侵、被威脅雞姦、甚至浮屍海上...。

在一黨專政下的同等待遇的禍害還很多，實在罄竹難書，如宗教迫害等等等...。

香港已在中國管治之下，香港人民上街頭反送中抗爭，就是不想被與中國人民「同等待遇」（美聯社）



中共的26條，當然是一石多鳥之計，一是因應美中經貿大戰，中共藉此拉攏急欲撤離的台商，企圖阻止出走潮。二是藉示惠動員在中國的台商及台幹，為韓國瑜及國民黨立委助選。三是企圖藉台灣人民可向中國駐外使領館尋求保護，奪走並包辦台灣的外交領事權，讓台灣國不成國，塑造台灣人民在國際間已由中國管轄的假象。四是在經濟上「名為惠台、實為利中」，誘引台灣高階技術、人才、企業西進，進一步掏空台灣，更加依附中國，使台灣成為「紅色產業鏈」的一部分，台灣將因此困在中國，被迫在美中對抗的世界賽局中，成為中國抗美的棋子。五是文化上、運動體育上名為對台開放，實則「吸進」，而且要的是可做中共對台統戰的指標。

26條的與中國人民「同等待遇」，說是優惠、實為誘騙、更是恫嚇，因為在中共一黨專政下的「待遇」，真的讓人怕怕！國民黨及韓國瑜等卻表示歡迎，理由很簡單，他們骨子裡就是「中國人」，中國就是他們效忠嚮往的祖國，中共政權更是他們要打倒民進黨所仰仗的政治同盟。

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