自由開講》馬前總統有義務護衛台灣人民的自由民主生活！

林正二

面對習近平以「九二共識」推動「一國兩制台灣方案」，不時以戰機軍艦脅迫台灣，最近更制定「港區國安法」控制香港、下一個目標就是台灣的險峻情勢，馬前總統不僅沒譴責中共，反指鹿為馬地說「蔡政府的國安五法也不遑多讓」，而且還本末倒置地表示「沒有一中各表，就沒有九二共識」。

蔡政府的「國安五法」，跟民主國家的國安法一樣，是經由人民選出的立法委員透過民主程序制定的，其目的是要維護台灣人民的自由民主生活與國家安全免於受到中共的滲透破壞，所有違犯國安法事件都要經過檢警的蒐證調查，並於法院公開審判，一切都是透明的，可接受媒體、反對黨等外界的檢驗。

反之，中共的「港區國安法」卻是為了維持中共獨裁政權，限制人民的政治與言論自由自己制定的，中共國安署可自行認定、逮補、秘密審理觸犯國安法者，而且還擴及台灣與全球，已遭國際社會的嚴厲譴責，美、英等國並提出制裁措施。馬是法律人，應該很清楚中共的「港區國安法」跟我國的「國安五法」根本不能相提並論。在全球民主國家領導人紛紛譴責「港區國安法」時，馬英九作為卸任總統，不但不敢護衛自己國家，批判中共的極權專制，反而顛倒是非、引喻失義地攻擊自己國家領導人，實在讓人啼笑皆非！

前總統馬英九。（資料照）

至於馬的「九二共識、一中各表」說法，從1992年會談過程、雙方官方文件及兩岸官員來往審視，兩岸從未有「一中各表」的「九二共識」，只有九二「一中共識」，而此「一中」自始至終都是「中華人民共和國」，並非「中華民國」。當時九二會談未達成「一中各表」共識，時任陸委會副主委的馬英九還公開譴責中國。馬心知肚明，跟習近平會面時，不敢講「一中各表」，甚至連請習正視中華民國的存在也不敢說。

字典對「共識」的定義是對方同意你的看法。中國的「一中」定義就是：「全世界只有一個中國，台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府」。如果中國同意台灣可表述「一中」，領土只有台灣的中華民國就成為唯一代表全中國的政府，那麼中國就屬於台灣了。這是何其荒謬的事，中國怎可能同意！馬竟然「自欺欺人」到這種程度！

「九二共識、一中各表」是阿扁剛執政時，蘇起所「創造」的國民黨「自説自話」，其目的是要藉由虛構的「ㄧ中各表」「共識」，聯合中共的力量，指責扁政府的維持主權現狀是「台獨」，以壯大在野的國民黨，削弱執政的民進黨力量。



中國起先根本不同意該「共識」，後來看國民黨下野後急於跟中共交流，就借力使力同意「九二共識」這個名詞，但只是假借該「共識」之名，讓台灣落入「一中」框架，往統一方向走，完全不提「各表」，只強調中國的「一中」，讓國際社會誤以為兩岸已建立九二「一中共識」，不利台灣主權的維護，以致馬習會時，只有兩岸「一中共識」，中華民國台灣已框在以中華人民共和國為主的「一中框架」上。

就是因為馬前總統執政時，推動九二「一中共識」等傾中政策，中共及親中勢力才有機可乘，大量滲透至台灣，威脅到國家安全，蔡總統為維護台灣安全與自由民主體制，才會制定國安五法，替馬擦屁股。馬總統不但不反省自己，感謝蔡總統替他善後，反而在卸任後，更變本加厲地顛倒是非，抹黑小英。

中共現已制定「港區國安法」，控制港人的自由，加緊對台灣文攻武嚇，台灣的自由民主已受到嚴重威脅，馬英九應該有所覺悟自省才對！而且馬身為台灣人民選出的前任總統，更有義務護衛國人引以為豪的自由民主生活。

因此，為避免跟中國唱和，減損國人護衛台灣民主與主權的力量，請馬不要再提從未有過的「九二共識、一中各表」，更不要抹黑政府的國安法，而是要呼籲習近平正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民的決定，放棄武力侵台，兩岸才可和平共榮，共創雙贏。這是所有民主國家卸任總統的天責，馬前總統責無旁貸！

（退休駐美外交人員）

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