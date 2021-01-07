胡，怎麼說》中共在香港赤裸裸極惡暴政，馬英九、朱立倫、江啟臣...，還在裝瞎！

馬英九、朱立倫、江啟臣等，最近經常口出惡言罵台灣總統蔡英文「獨裁」，現在，中共政權在香港，窮凶極惡的示範什麼叫獨裁，赤裸裸毫不遮掩的示範什麼叫暴政，你們卻馬上裝瞎、變聾、作啞！

你們本來就只剩一張嘴，而且那張嘴歪一邊，只會罵台灣，不敢罵中國，中共在香港施行野蠻邪惡的暴政，你們的眼睛馬上就瞎了-看不見，耳朵馬上關了聽不到，嘴巴也閉了起來-不敢譴責。

請繼續往下閱讀...

目前只見江啟臣發了一份軟趴趴的聲明，敷衍幾句了事，馬、朱竟連敷衍兩句都不敢。

香港警方昨日日拂曉大舉拘捕約50多名民主派人士。（法新社）

斯黨也，親中舔共之中國黨也，而有斯人也，親中舔共最優先也！一邊狠罵民主台灣，一邊厚顏無恥親舔專制中共，中國國民黨難道不是這樣的黨嗎？！難道不是中共的尾巴嗎？！

香港泛民派去年舉辦初選（35+）、爭取立法會過半席次，由於聲勢浩大，廣獲香港人民支持，中共港共政權最懼怕民意，怕選舉大慘敗，隨後不但沒收了立法會選舉，現在更2021年開春就算帳，以莫須有罪名誣指初選犯了港版國安法的顛覆國家政權罪，那是動輒可判10年以上到無期徒刑的重罪！

昨天，中共港共指揮2000名港警，逮捕了53位主辦及參與初選的泛民派人士，立場新聞、蘋果日報、獨立媒體三家媒體也因報導初選實況，遭包圍搜索及強暴威脅禁制，強迫交出，說是「涉及違反國安法」等證物。

什麼叫獨裁，什麼叫專制，什麼叫野蠻暴政，中共港共政權在港自編自導自演一幕獨裁專制的殘暴極惡醜劇，赤裸裸伸出暴政大刀砍向民主！祭出大整肅、大搜捕、大清洗手段，企圖一網打盡香港民主派，一舉完全扼殺言論自由。

中共港共的暴政惡行，以及香港的民主淪陷、自由被滅亡，對台灣則是一面照妖鏡，要問台灣泛藍軍的頭頭馬英九、朱立倫、江啟臣，以及白軍頭頭柯文哲等，那個中共極惡豺狼政權，就是你們要和它一個國、一家親的政權！

你們可以裝瞎、裝聾、裝啞，台灣人民的眼睛可不瞎、不聾、不啞，在照妖鏡下，親中舔共醜態更是藏不住的！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法