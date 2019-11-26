自由開講》從香港看「政黨不過半，台灣會更亂」

◎薛雲峰

香港區議會選舉，25日選舉揭曉，親中的建制派只獲得約一成席次，民主派大勝。這個現象活生生的告訴台灣民眾，中國的「一國兩制」是公然的謊言，香港人民用了四個月的強勢抗爭，也正好告訴台灣人民：台灣只有親中與抗中的路線，沒有所謂的騎牆派，這次總統和立委選舉，選民也最好認清：政黨不過半，台灣會更亂。

香港區議會選舉，25日選舉揭曉，親中的建制派只獲得約一成席次，民主派大勝。（美聯社檔案照）

香港自6月初二百萬人走上街頭之後，一般相信「民主香港的特首」會順從民意撤回「送中條例」，但大家似乎忘了香港特首是中國指定特選的官員，一切惟中國之命是從，結果香港人一連抗爭了近半年，中國則是武警鎮暴又搞反滲透破壞，造成香港人死傷失蹤者無法估計。

24日香港舉行區議會選舉，25日選舉結果揭曉，在18區共452個直選席次中，親北京的建制派只取得59席，泛民主派一舉奪得388席，近9成的席次。選舉結果等於宣告中國的「一國兩制」徹底破滅，中國的信用完全破產。

由此來看即將到來的台灣總統大選，無疑也就是「親中」與「抗中」的決戰。

從22日立委登記截止的情況及各黨提出的不分區名單看來，除了由吳敦義和韓國瑜領軍的國民黨明顯「親中」之外，其它如新黨、親民黨、統促黨以及各宗教團體，也都被爆料與中國的動員參選有關。

至於騎牆派如柯文哲和郭台銘領軍的人馬，也難脫與中國的關連，尤其柯文哲的「兩岸一家親」言猶在耳；至於郭台銘，絕大部份的身家財產都押在中國，如何能讓選民放心？至於民進黨、一邊一國黨、台灣基進和喜樂島聯盟等，抗中立場明確，可惜後三者的起步太晚且參選人數不多，能否搶有一席之地，尚待努力；所以就大局看來，台灣人要保家衛國，不被中國染指，綠營諸將還是本土台灣人較為保險和保命的選擇。

總之，從香港看台灣，台灣人這次選舉不但不能再鄉愿，更不得不慎重；政黨不過半的結果，只會著了中國的道，讓台灣更亂而已。

（資深媒體人）



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