自由開講》不要去示威就不會被打？長輩們請醒醒吧！

原標題：不要去抗議就沒事了



◎煒杰



身邊的長輩，有時會說：「你說以前戒嚴的時候很恐怖，但像我們這種平民老百姓，只要不去碰政治，日子也過得很正常，根本也沒什麼感覺。」



我不知道他們知不知道我們現在平白享受的民主自由，都是其他人犧牲生命跟青春爭取來的。對從沒抗爭過的那些長輩而言，順從是最安全的策略，所以才會一直聽到「不要去示威就不會被打了。」我奶奶也曾經耳提面命地跟我說「你去台北不要去跟人家抗議，抗議那個有什麼用，讓他們去抗議就好！」

簡單的說，就是「別人家的孩子死不完。」

我不知道他們知不知道我們現在平白享受的民主自由，都是其他人犧牲生命跟青春爭取來的。圖為1979年12月10日高雄爆發美麗島事件。（網路）



這種黨國教育培養的病態價值觀，目的就是為了要養出一大堆乖乖守規矩的人民，這樣政府才能永握權力。面對這種順民價值觀，讓我每次跟這些長輩（甚至是非同溫層的平輩）對話都很無力。看到對岸如火如荼的國家暴力，這些人還能天真地以為乖乖的不要去惹中共就沒事了，他們對極權政府的邪惡的滿不在乎，才是我亡國感的來源。



看到中國威脅侵略台灣，「不要說你支持台獨就沒事了」，好，但香港有宣布港獨嗎？香港的訴求從來就不是獨立，中共還是照樣開槍。看到香港人被毆打、被性侵、被自殺，「不要去抗議就沒事了。」好，那何不看看新疆，何不看看西藏呢？他們光是身為穆斯林，或是藏傳佛教徒，就被中共系統性地迫害。

看到中國威脅侵略台灣，「不要說你支持台獨就沒事了」，好，但香港有宣布港獨嗎？香港的訴求從來就不是獨立，中共還是照樣開槍。（路透社）



獨不獨立或反不反抗根本不是重點，中共才不是要你不反抗而已，中共要的是你絕對的服從，而且只能成為他們允許的形狀。任何不同的聲音、抱怨的聲音、質疑的聲音、看到不公不義而吶喊的聲音，都會被消失。

這樣的政府容易腐敗，腐敗的政府容易產生邪惡，而邪惡的政府絕對不會善待自己的人民。沒有民主，沒有法治，沒有自由，就絕對不會有那些歲月靜好。

面對霸凌者或強暴犯「不要反抗就沒事了。」當然，但這無法停止霸凌或性侵。

面對極權政府「不要去抗議就沒事了。」也絕對無法結束邪惡。台灣曾經也曾被邪惡統治過。好不容易走過那段歷史，如今卻又看到台灣有一個大黨（這個政黨自己也背負著血腥的歷史）正積極地向另一個獨裁政權（中共）靠攏，而且一大堆「念舊」的長輩們還打算把票投給他們（他們手中用來教訓民進黨的選票也是早期民進黨跟社運人士爭取來的），不禁讓人感到悲哀。

台灣人應該要慶幸我們可以用選票決定自己的未來，而不用像香港人一樣冒著生命危險上街抗爭。

台灣人應該要慶幸我們可以用選票決定自己的未來，而不用像香港人一樣冒著生命危險上街抗爭。（路透社）

所以請明智地投下你的那一票，就算你不在乎自己的民主跟自由，也不要做出會讓你的小孩在未來痛恨你的選擇。

p.s. 這次國民黨不分區立委的名單，有葉毓蘭、吳斯懷跟邱毅（雖已退出），擺明了就是要讓北京的意志直接進到台灣的立法院呢。

國民黨不分區立委第四名：吳斯懷。（圖片來源臉書）

（研究助理）

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