自由開講》AIT應正視「中國」的國民黨

陳慶坤

「中國」國民黨反萊豬，已經從中央轉移到地方，繼續延燒它的反美策略？萊豬進口爭議從八月延燒至今，從中央立法院祭出「豬內臟大戰」，杯葛蘇揆十二次上台報告，阻擾相關修正草案「表決大戰」；現在國民黨開始轉移陣地，從中央轉向地方，號召廿二縣市共同反萊豬、八月反萊豬公投。國民黨反萊豬似乎不惜與台灣玉石俱焚！

為此，先前美國在台協會處長酈英傑拜訪台中市長盧秀燕，卻在媒體前當面槓上AIT，迫使深夜發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」。從聲明來看AIT是真的生氣了！尤有甚者，國民黨後續還要求AIT要跟國民黨道歉，直指美國就是錯了？

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AIT處長酈英傑（左）去年12月拜會台中市長盧秀燕，盧當面關切美豬案，稍後AIT發表強烈聲明批評政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益。（資料照）

確實，美國對待這一個假民主的「中國國民黨」，確實是錯了！美國資深中國問題幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）在新書《百年馬拉松》中提到，美國人被中國騙了六十多年；我認為中國國民黨一樣是詐騙美國的共犯。

因為，國共內戰，國民黨蔣宋集團遊說向美國籌借巨款，結果杜魯門總統氣得大罵：「他們（國民黨）都是賊，個個都他媽的是賊……，將這筆錢投資在巴西聖保羅，以及就在這裡，紐約的房地產。」美國始終聽信國民黨，夢想幫國民黨建立亞洲第一個民主中國；而無視國民黨軍紀敗壞、官員貪腐成性。最後導致一九四九年國共內戰慘敗，逃亡台灣倖存。然而美國依然執迷於幫助國民黨的亞洲政策，而忽略戒嚴白色恐怖如何壓迫台灣人，導致今天竟然與紅色中國一起唱衰台灣！

事實上美國一向對中國人所知有限，時常嚴重誤判？AIT處長酈英傑拜訪台中市長盧秀燕，或許居於美豬進口問題的溝通，卻遭到國民黨的羞辱，可以說「又是一次美國的誤判」？「死也不認同台灣」的國民黨，在台灣人追求民主自由的道路上，它永遠是極權主義幫兇。在逐漸民主化的台灣，黨國的徒子徒孫江啟臣、馬英九之輩依然如此！

美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（資料照）

在此呼籲美國AIT與有良知的美國政要，看清國、共兩黨的真面目。在台灣人自己決定自己的前途未來，美國的對台政策，請勿與前科累累專制極權的國民黨站在同一邊，重新檢視、跳脫美國與台灣國民黨的思考窠臼。

（大學助理教授）

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