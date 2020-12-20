自由開講》國民黨美豬是毒豬的「策略運用」！

陳慶坤

今年8月28日蔡英文總統為促進台美關係與美國簽訂FTA，宣布將開放美國豬肉及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。這一政策性的宣告，中國國民黨暗喜已經撿到槍；此後的杯葛歷經近四個月還未鬆手，甚至有變本加厲的趨勢，其布局之精心細密，策略運用之靈活，民進黨顯然節節敗退無以招架，令人嘆息！

首先，一開始國民黨將「美豬等於毒豬」汙名化口號，大致上已經成功的洗腦一般中下階層的老百姓，這時已經不是科學理論數據的問題，而是策略性倒轉扭曲美豬而攻佔輿論的版圖；再從主戰場的立法院經過十二次的衝撞、亂戰，議場「丟豬內臟」、鳴汽笛杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，國民黨大致已形塑為「國民健康把關」堂皇的標籤。

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圖為上月底（11/27）立法院舉行院會，藍營立委杯葛後，行政院長蘇貞昌在綠營立委護航下，上台報告並備質詢。國民黨立委則丟豬內臟表達訴求。（資料照）

其次，立院的攻防稍歇，緊接著好死不死，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑，到台中市政府拜會台中市長，卻給予盧秀燕當面表達反對進口萊豬的立場。除了墊高盧秀燕在台中執政的聲望之外，更使反「美豬進口」國際化，一矢雙雕製造台美關係的裂痕。根據淡江大學教授黃介正表示，盧秀燕整個講話是經過計算，後面有高手。這個高手有是否是中共？

台中市長盧秀燕。（資料照）

再次，日前忽然爆出「榮總醫師」蘇偉碩發表，萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」的言論。同樣可以同時攻擊多個目標一樣。因為這種說法是「故意」扭曲事實危言聳聽，其目的即在引起「散布謠言」與「言論自由」的矛盾交戰。引起衛福部告發蘇偉碩，隨即引來國民黨戰狼以言論自由加以反擊；並藉此將當年蔡英文講萊牛就是毒牛一事，以「擒賊先擒王」策略性的操作，疲勞轟炸「萊豬就是毒豬」打擊民進黨士氣。

民間反瘦肉精毒豬聯盟醫師蘇偉碩。（資料照）

然而這一期間，處處挨打的民進黨立委，竟然不敢護航美豬？根據「民間反瘦肉精毒豬聯盟」公布，立委「是否廢止衛福部八項行政命令」假投票調查，結果共46位立委表達反對開放萊豬，民進黨僅莊瑞雄表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態？為何陷入如此的窘境？據台灣民意基金會最新民調顯示，有高達67%民眾不贊成美萊豬進口政策，顯然民進黨立委諸公護航美豬不力，甚至投鼠忌器？給予國民黨可乘之機。

從以上的爬梳、分析，國民黨對美豬進口的「策略運用」，顯然將共產黨赤化中國那一套馬列唯物辯證法（Materialist Dialectics）徹底實踐。該法以策略性倒轉法則、扭曲話語蠱惑人民相互鬥爭，不時以「對反、重複、超越」支配美豬議題，未來還會依循這一策略製造社會動亂，與當時中國共產黨宰殺國民黨的手段如出一轍。日薄西山的中國國民黨，在國民黨中央黨部高懸：「革新團結，重返執政」，似乎師法馬列共產中國，才是它裂解台灣，在台灣製造矛盾對立的新策略，這是台灣人重新面對共產黨化的國民黨所必需的體認！

（大學助理教授）

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