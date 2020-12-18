自由開講》國民黨真的不感覺羞愧嗎?

林瀚城

美國各地的人們準備迎接即將到來的聖誕節和新年時刻，根據自由時報報導，共和黨眾議員佩里日前才在眾議院亞太小組聽證會中呼籲國會應考慮立法，將美國在台協會與我駐美代表處升格為大使館。

美國共和黨眾議員佩里（中）十日出席眾議院亞太小組聽證會時呼籲，國會應考慮立法，將美國在台協會與台灣駐美國代表處升格為大使館。（路透社資料照）





昨日眾議院以台灣連線共同主席夏波為首的78位眾議員，聯名致函國務卿龐皮歐，呼籲龐皮歐應將我駐美代表處更名為「台灣代表處」（TRO）。

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近兩年來，美國參、眾兩院兩黨議員頻頻對臺灣釋出援助，無論軍售案或是友臺法案無一不是獲得兩黨共識高票通過，美、臺之間關係前所未有的緊密，可惜的是臺灣的在野的國民黨，上自前總統馬英九、前黨主席吳敦義、洪秀柱或所謂的黨大老連勝文、蘇起等等，不知珍惜這苦心經營，得之不易的兩國關係，造謠污衊，事事唱反調，以破壞兩國關係為能事，不惜任由黨籍立委在國會殿堂演出丟豬內臟的下三濫戲碼。

昨日AIT處長酈英傑拜訪臺中市，還被盧秀燕市長不依一般國際外交禮儀羞辱，事後全黨上下還興高采烈，自以為是，國民黨只為向對岸交心，親中抗美表露無遺，卻不知這些作為對台灣傷害有多大，而現任黨主席江啟臣卻無力控管黨員脫序演出，事後也為對國人表達歉意，國民黨厚顏無恥到此一境界，堂堂百年大黨淪落至此，可悲之至。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）16日到台中市政府拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕當面表達市民反對放寬含萊劑豬肉進口的立場。（中央社）

兩天內，眾議院的友臺提案對照國民黨的相互對照，國民黨真的不感覺羞愧嗎？

（商）

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