自由開講》環島郵輪獨漏台中 難怪盧秀燕民調輸給徐臻蔚

◎鄭秀琴

受到武漢肺炎的影響，世界各國國境不開，台灣旅遊業苦撐待變，旅行社龍頭雄獅近期推出環島郵輪，要以偽出國搶攻國內市場，然而郵輪停靠基隆、高雄、花蓮、台南安平，六都中卻獨漏台中港，引發關注，不禁讓人疑惑，擁有豐富資源的台中市，觀光業竟已經慘敗花蓮，盧秀燕民調輸給徐榛蔚，真是一點都不冤枉。

台中市長盧秀燕。（資料照）

環島郵輪是雄獅旅行社與星夢郵輪合作的商品，由於每張船票動輒上萬元，通常都吸引到高端的國內旅遊人口，所到之處消費力驚人，以跳島遊輪目前已開航20個航次，每航次約一千二百名旅客計算，已為離島帶來至少二萬四千名旅客，不僅旅客在岸上吃喝玩樂的消費，船隻的補給的採購也是大商機。

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因此，當雄獅要推出環島遊輪時，基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、高雄市長陳其邁，都親自出席九月三日的記者會，在記者會上煮菜烹魚樣樣來，顯示對環島遊輪的重視，然而令人驚訝的是，這次環島遊輪國內幾大商港都入選，連僅是漁港等級的台南安平港都停泊，卻獨漏台中港，令人感到驚訝。

台中港不僅是西部大港，臨港的三井OUTLET更是觀光購物的好去處，然而再好的良港，都抵不過地方政府對觀光的不重視。自盧秀燕擔任台中市長後，台中市的觀光就持續墜落，身為觀光旅遊局長的林筱淇，不僅對產業外行，在議會備詢時，更答不出來要如何行銷台中的具體作法，只能拿出「台中購物節」充數，結果總登錄的金額，比百貨公司周年慶營業額還低。

商人的眼光非常精準，一個觀光市場是否具有吸引人的特質，其實看旅行社是否安排相關行程就可以窺知一二，畢竟賠錢的生意沒人做。國內旅行社龍頭的雄獅旅行社，因應疫情的影響，宣示要投入國旅市場，搶賺國人一年八千億元的出國商機，但當雄獅都要放棄台中的旅遊市場時，不禁讓筆者感嘆，台中的觀光是否已經開始吃老本？還要繼續墮落多久？台中竟已比不上花蓮，盧秀燕的民調慘輸徐榛蔚，真是一點都不冤枉。

（台中人，教育工作者）

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