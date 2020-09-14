自由開講》「海峽論壇」的真實目的？！

◎林瀚城

國民黨計畫由前立法院長王金平代表率團赴中國參加「海峽論壇」，卻受到「央視」在節目中公然指出王金平是「要來大陸求和」，引起國內外輿論譁然，要求王金平取消行程之說不絕於耳。但國民黨高層及王金平迄今對是否按計畫出發卻遲遲未能作出決定，黨主席江啟臣也只表示「央視」「必須道歉」，言下之意是只要「央視」道歉，即可將此一奇恥大辱視若無睹，黨籍立委還為此暖頰說江啟臣是「忍辱負重」。

2018年以來，美國對中國施行貿易制裁，中國遭受史無前例的打擊，經貿損失慘重。南海爭議的擴大，已演變到戰爭一觸即發的態勢。隱瞞武漢肺炎以致疫情蔓延迄今無法有效抑制，遭到國際指責已使中國的對應焦頭爛額，加上中國無法贏得因防疫成功，備受國際讚揚的台灣民心，尤其近來美國與台灣在軍事、政治、經濟各方面的緊密發展更令中國如鯁在喉，因此，唯有選擇採取懲罰策略，加強對台軍事威嚇，持續舉行軍事演習，嘗試以各種招數破壞台灣民主體制和對這些體制的支持，侵蝕國家內部的凝聚力，而其慣行最有效的方法便是收買台灣在野的政黨及失意政客為其傳聲筒，無論有名無實的新黨、親民黨或是理念不被台灣人民所接受，民意基礎薄弱，與人民漸行漸遠的國民黨，時常舉行各種不同名稱的「論壇」，相互取暖，以轉移中國國內對習近平施政無能，黨內嚴厲的挑戰，同時爭取在台灣的統派買辦，遂行其統戰野心，而台灣的統派人士為個人政商利益考量，爭先恐後參與「論壇」的政治性大拜拜，雖受奇恥大辱還在所不惜，此次對是否出席猶豫不絕，無法痛下決心抗拒便是最佳明證。

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中國國家主席習近平。（法新社）

中國今年在香港實施「國安法」，嚴重違反《中英聯合聲明》下，在香港實施「一國兩制」的原則，倒行逆施，剝奪香港人民追求民主的活動，限制人民言論自由，抓捕異議人士，遭到國際社會嚴厲批判，卻視若無睹，我行我素，無庸置言，中國民族主義者普遍將香港、台灣視為反中國領導人習近平政治最後籌碼，但，香港的遭遇赤裸裸地提醒台灣國人，有香港為鑑，加上持續軍事威嚇，國人應認清事實，不應再對「九二共識，一國兩制」抱持著任何希望，國民黨應顧及二千三百萬人民心聲，勿一意孤行。

（商）

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