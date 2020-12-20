自由開講》江啟臣羅智強是在挺「說話不負責任」

陳啟濃

一位醫師任意引用假數據，散播「萊劑」「比起搖頭丸的250倍還要毒」，「會得到自閉症」，甚至「連呼吸都會吸到」，惡意誇大萊特多巴胺的毒性，製造民眾的惶恐，最後目的是挑動人民反對進口「萊豬」的政治動機。

醫師蘇偉碩於本月18日在臉書坦言當初引用的論文數據誤植，其實萊劑毒性僅為搖頭丸的四分之一。（圖片翻攝自我愛掀馬統臉書）

這位醫師的荒謬言論，卻引來國民黨主席江啟臣的背書，加上羅智強也要自動替他自首，打著保障言論自由的名義，兩位政治新秀卻已經闖入「說話不用負責任」、「無限上綱的言論自由」的泥沼中。

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「言論自由」並不等於「說話不用負責任」，若是為了特定的政治目的，仗勢專家的身分，信口開河，引據失當，這樣的行為，不正是會造成社會更多的紛擾與恐懼。以江啟臣和羅智強的聰明才智，會將「不負責任的言論」，延伸為人權享有的「言論自由」，應該是別有不可告人的政治動機。

圖為國民黨主席江啟臣和國民黨革命實踐研究院長羅智強。（資料照）

蘇貞昌院長認為這名醫生「以謠言為言論自由是不對的」，對於人權有明確的看法，不愧是法律人出身。而陳時中部長也表示對於這位醫師的言論，就交由法院來論斷裁判，更是說出雖然人民享有言論自由，同時也要對自己的言論負起責任。

國民黨擋「萊豬」進口，製造美國對台反感的醜陋伎倆，和有心人任意引用假證據來誇大「萊劑」對人體的傷害性，這是明顯的「反毒豬」交替運用「言論自由」的招數。如果針對美國「萊豬」如何對人體真正會造成傷害，得不到正確的資訊，放任一些只為反對而反對的有心人士製造「萊豬」毒性的誇大神話，這不是「言論自由」，而是「說話不負責任」，違反了社會該建立的誠信原則。

（教育人員）

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