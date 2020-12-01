自由開講》嚴管瓦斯喇叭 還我乾淨聽覺

洪昱睿

國民黨立委癱瘓議事、杯葛閣揆施政報告，手段愈走愈「low」、不斷秀下限，日前終於連溼答答的生豬內臟都搬上來潑灑了，看了真是教人既氣憤又難過！潑灑生豬內臟，將造成的是場地清洗不易、還得花錢更換地毯，但最令人在意的則肯定是那久久散之不去的腥臭氣味。

其實台灣的政壇亂象，大家都不是第一次見，講悲哀一點，這好像也沒有特別「威」，甚至不需要大驚小怪了。

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不過這些街頭政治活動中，有一項「演出」卻是筆者多年來反感莫名、一聽心煩的，那就是「瓦斯喇叭」（低音汽笛）那無比吵雜的噪音！加油、造勢，用這個；陳情、抗議，也用這個，個人感覺其音量不僅太大且低俗難聽，因此只要在電視新聞節目中看到相關場面一定立即轉台！

上月27日國民黨發起吹哨、鳴喇叭的方式抗議行政院長蘇貞昌施政報告。（記者劉信德攝）

我想不透為什麼有那麼多人可以忍受極端噪音？媒體記者在現場採訪是職責所在也就算了，主動帶瓦斯喇叭去現場的人難道都覺得那個聲音很悅耳、很振奮？無論造勢或陳抗，所有活動的主辦單位從來沒發覺過有台上講者被台下傳來的突發噪音打斷演說嗎？

太常接收這類噪音恐怕不但會影響聽覺，也可能會影響情緒，重點是造成別人不必要的困擾，要使用一定得有更明確的規範，因為我真的覺得早已到了必須嚴格加以管制的地步了！

（語文工作者）

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