自由開講》藍議員拿空汙議題猛攻陳其邁，但真相是？

許靖

國民黨高雄市議員陳美雅，日前在高雄市議會市政總質詢時，提出一項詭異的說法。她說，「高雄人罹患肺腺癌，跟北部相比，是多達15倍之多」。對此，陳其邁則反駁，認為陳美雅陳述的數據並不正確，卻引發了陳美雅的怒氣。

而事後高雄市衛生局提供的數據顯示，106年「氣管、支氣管和肺癌」年齡標準化發生率，高雄市每10萬人有35.66人，明顯低於全國36.97人、台北市39.51人、新北市的38.38人，注意的地方是，高市衛生局提供的數字是年齡標準化發生率。

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高雄市長陳其邁。（資料照）

所謂高雄人罹患肺腺癌是北部的15倍，這個資訊是從哪來的？根據陳美雅的說法，她所引述的數字，應該是來自於去年2019年8月21日聯合報或風傳媒的報導〈研究：高屏地區肺癌增加率是北部15倍 且患者餘命較短〉。根據報導，這份研究顯示，近半世紀，南台灣空氣品質隨石化工業等各種發展逐漸惡化，南部與北部的空氣品質走勢出現黃金交叉後不到20年，南北的肺腺癌發生率走勢也出現交叉。

特別要注意內文所指稱的是，「近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。」

報導也說，這份最新研究，刊登於國際期刊《胸腔腫瘤》（Journal of Thoracic Oncology），而且研究第一作者、台北醫學大學內科學系助理教授曾健華也說，這項研究不僅顯示空汙可能是不吸菸者罹患肺癌的關鍵因子，更突顯我國長期空汙產生的外部成本，已然浮現。

這項報導有學者掛名，並引《胸腔腫瘤》（Journal of Thoracic Oncology）的國際期刊，認為「近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。」

但真相是甚麼？筆者好奇這項數據的真實性，也在網路上查到了這份期刊，想了解裡面提供的數字是否有說到陳美雅議員所言的「高雄人罹患肺腺癌，跟北部相比，是多達15倍之多。」？

不過，令人難堪的是，查了這份《胸腔腫瘤》國際期刊的通篇文字，並無找到「近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。」這樣的描述。由於筆者非醫學上的專業人士，也不能保證筆者看法就是正確的，只能說，在期刊作者還沒提出解釋之前，15倍這個數字目前暫時是迷思。

簡單來說，原始論文似乎沒看到高屏地區、也沒看到高雄人罹患肺腺癌是北部15倍的字眼，陳其邁在市政總質詢的回覆，認為陳美雅提供的數字有誤，可能是正確的說法，而陳美雅也可能因為自以為自己說法正確而氣噗噗。

這篇期刊論文名稱叫做《The Relationship Between Air Pollution and Lung Cancer in Nonsmokers in Taiwan》，篇名的第一位作者叫Chien-Hua Tseng, MD，應是指台北醫學大學內科學系助理教授曾健華無異。

這篇文章主要結論是，在台灣，肺癌患者有超過50%是不吸菸的，PM2.5的濃度的變化會影響肺腺癌的發生率和患者的存活率。比較吸引筆者注意的是，有一張圖顯示了一條線從左下向右上攀升，這張擷取自期刊的圖片，指出女性肺腺癌在1995年，年齡調整後肺癌發生率，約18-20%；而在2015年，年齡調整後肺癌發生率，約70-73%。

圖片來源：The Relationship Between Air Pollution and Lung Cancer in Nonsmokers in Taiwan，Journal of Thoracic Oncology，2019。（作者提供）

有趣的是，這篇文章指出，2015年，有近25%的台灣成年女性吸煙，年齡調整後肺癌發生率70-73%。

若依此推導出的邏輯應該是，75%成年女性不抽菸，肺癌發生率27-30%，那7成5不抽菸的女性，肺癌發生率近3成，是什麼因素得到肺癌？若回到這篇論文提出的結論來思考的話，PM2.5（細懸浮微粒）可能才是女性肺癌的元凶。

再回到陳美雅氣噗噗的地方，「近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。」這個論述到底是怎麼來的？

既然並無法從原始的期刊論文找到相關數據，陳美雅議員提出的「高雄人罹患肺腺癌，跟北部相比，是多達15倍之多。」來源極可能是來自於聯合報或風傳媒的報導內容。根據這篇報導內容，雖然有引述第一作者曾健華的說法，但內文指稱的，「這份研究顯示的『近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。』」卻找不到原來的出處，無法從原始的論文查到真正的數字。

或許筆者研讀英文的能力太差，也因為筆者非醫學專業，因此當提自己的意見還是可能有盲點，相關資訊其實也有賴期刊作者願意提出真實的說法，「解鈴還須繫鈴人」，高雄人罹肺腺癌高北部15倍的資訊需要專家解惑。

但或許可以確定的是，該篇報導的內容與期刊內文可能有出入，而議員或其助理可能也沒仔細查證原始文章，卻只看報紙訊息即遽下結論，其實這無可厚非，因為很多議員也會依報導問政。

另根據該篇聯合報報導的北部與南部肺腺癌發生率走勢圖（2004-2015）顯示，南臺灣肺腺癌發生率，也並無比北台灣肺腺癌發生率高出許多，就算是南台灣肺腺癌發生率高出北台灣一些，這樣的邏輯，也很難佐證高屏或是高雄人肺腺癌年增加率是北部15倍以上的說法。

資料來源／台北醫學大學內科學系助理教授曾健華，聯合新聞網：https://health.udn.com/health/story/6024/4001258 （作者提供）

陳美雅議員提出的「高雄人罹患肺腺癌，跟北部相比，是多達15倍之多。」一句話震驚外界，但由於可能沒查證原始出處，拿來議會殿堂質詢，被陳其邁提醒數字錯誤，真的是剛好而已！希望國民黨議員善用網路搜尋引擎，問政請好好做足功課吧！

（政治評論者）

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