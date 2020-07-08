自由開講》想念施並璟

◎姚文智

「能為高雄做點城市美學的工作，是我的榮幸！」─施並璟

施大哥過世後這幾天，我不斷在找他的手稿。高雄的愛河、燈會、光廊、世運大道....等都好，我明明記得有保留一些，卻怎麼找都找不到？

這些手稿不是畫作的底稿，都是在咖啡館、海產攤、施工現場、各種會議中，隨手撈起紙筆，速描而成。

有時候，施大哥西裝口袋中會有一枝水溶性簽字筆，畫完粗細線條，他會用拇指食指直接沾口水，蔭開黑墨，讓明暗立體浮現，若畫在他開的TOGO 咖啡館的餐墊紙上，真是絕配。

但我們的討論，多半是「就是要海尼根！」一起，天南地北臨時起意，所以最常用的是最便宜的原子筆，路邊攤、海產擔或者咖啡桌的餐巾紙、衛生紙信手捻來，都是他畫圖解說的工具，勝過長篇大論。

你問我：既然找不到，幹嘛花那麽多時間講這些手稿？

我說，因為在謝長廷市長的時代，施大哥作為景觀總顧問、「城市美學」的關鍵推手，很多的思維、構想、甚至「設計」，都轉化為政策，「真真實實地改變了高雄這個城市！」

高雄城市的蛻變，一定要記施並璟一筆。而他最習慣的「提案」方式，就是他不斷產出的手稿。

我記得他初試啼聲的是：1999年愛河改造第一期的設計稿，那時舊國民黨時代留下來的，在美麗的愛河旁竟設計小橋流水、涼亭假山，疊床架屋，惡紫奪朱，我們看了都傻眼。

施大哥和我們討論後在設計圖上用「全刪法」，除了保留大樹、簡化植栽、鐵鏈欄竿，其餘只種草皮（只用橡皮擦，算不算有手稿？）。

結果，「只種草皮」就是施大哥把愛河救回來的設計，他說，在那麽美的愛河旁邊，哪需要多餘的設計？「less is more! 」「不設計就是最好的設計」愛河才保有今日美景。

又譬如，我印象最深刻的，是2001年高雄燈會「鰲躍龍翔」主燈的基座，楊奉琛設計的主燈已被我們改為不銹鋼，因為時間超趕，基座就是由施大哥在餐墊紙上免費設計給工務局。（我很希望還能找到這張）這個主燈，以驚人的速度完成，卻是台灣辦了30餘年國家燈會，唯一現地保存者。

我印象最深刻的，是2001年高雄燈會「鰲躍龍翔」主燈的基座，楊奉琛設計的主燈已被我們改為不銹鋼，因為時間超趕，基座就是由施大哥在餐墊紙上免費設計給工務局。（資料照）

若再舉到公共藝術，審議推動的不勝枚舉，就不多說了；直是他創作的，則是早期的日晷「海洋光廊」，巧妙將1999年高雄等待數十年的市港圍牆第一次打破、新光輪渡站觀景平台，加上當時的舊臨港線嘟嘟火車站（預告未來輕軌）三合一結合的藝術站體。

我至今仍記得在他一邊畫，一邊以日晷的角度直指大海説「這才是海洋首都！」

還有，中山路、博愛路為舉辦2009世界運動會迎賓大道路幅修改，他大膽的堅持，大筆一畫，移除分隔島上無用雜亂的大王椰子或植栽，將兩側人行道拉寬到巴黎香榭大道的12米，整合高闊的太陽能路燈與標示，實現人本、節能、國際大道的世界城市格局。

早期的日晷「海洋光廊」，巧妙將1999年高雄等待數十年的市港圍牆第一次打破、新光輪渡站觀景平台，加上當時的舊臨港線嘟嘟火車站（預告未來輕軌）三合一結合的藝術站體。（姚文智提供）



（族繁不及備載....）

其實施大哥「出手」的手稿很多，上述舉例，只是浮光略影的一時回想，很可惜，施大哥生前低調，不知道有沒有完整的紀錄？若能整理出來，無疑就是一部高雄城市蛻變的歷史！我很慚愧，我跟他密切共事，幾次搬家後，竟連一張都還沒找到。

不過，我找到一本2002年為小眾印行的小冊子「城市的放樣」這是為設計謝長廷競選總部的說明，施大哥不但是空間規劃的召集人，更將「市民美學」、「生活美學」的意涵納入選舉，來總部可以洗頭、閱讀、玩沙、手做工藝，這在當時也是改變選舉文化的創舉。

施大哥為文闡述了他的城市美學，「城市的空間文化形式是建構市民優質生活的基石，以人為主體，市民共同參與，一起建立海洋首都的空間美學」（摘要）

「城市的放樣」的小冊子。（姚文智提供）

小冊中也有篇我的文章，我說施大哥是「城市藝術家」，並列舉我們進入市府後改造的大小景點（看附圖所列），只要施大哥「一出手」就流露卓然脫俗的品味，那時候，高雄在城市美學的展現，幾乎讓人嘆為觀止（忍不住吹噓）。

小冊中也有篇我的文章，我說施大哥是「城市藝術家」，並列舉我們進入市府後改造的大小景點。（姚文智提供）

講到這裡，陳菊市長時代也不斷進步，但2018年到底那個人是怎麼用「又老又醜」迷醉高雄市民的？百思不得其解。

小冊中還提到一段插曲。施大哥的至親大哥施並錫是執教於師大美術系的知名畫家。施並璟從小也展露極高藝術天份，繪畫自認不輸並錫，鋼琴、吉他均無師自通，而且兩兄弟身高均在180左右，俊帥挺拔，很受矚目，對我來說，兩位都是施大哥。

有次施並璟與我們小酌後開玩笑，說他們家不用出兩個畫家，「並錫的創作空間在畫布之內，我創作的空間則是整個城市！」。

沒想到話傳到施並錫耳中，並錫立刻整理長年關心台灣社會的文章，出版了一本書名「畫布之外」，隔空叫陣！後來更成為高雄縣文化局長，傳為南方佳話。

我很早就聽聞施並錫，但是認識施並璟卻是1996年總統選舉的事了。

施並璟先生的繪畫作品：畫題/ 台灣小調 ● 飲食篇【原名為 小孩、貓與 青菜.】（116公分×80公分～50p 油畫）。（截圖自施並璟臉書）

那時我擔任彭明敏的新聞秘書，南征北討，選情不見熱烈，唯每到高雄即見到他們夫婦倆抱著幼子到演講會場。

有一次，施大哥拿著一本手寫影印的選舉決戰企劃書，主軸是「終結外來政權」，讓我印象深刻。那一年選舉文宣不容易，我忘了他的提議被採用多少，但我幫彭教授擬的稿，倒是經常偷渡「終結外來政權」這口號，後來陪著彭教授到他開的咖啡店小坐，乃結下不解之緣。

1997年我隻身為助選搬到高雄，我們一拍即合，台灣未來、城市願景與美學、選舉策略、文宣創意...天南地北，無所不談，臭味相投，選舉團隊日夜為伍，遂成知交好友。

事實上，施大哥是我所見過曾參與政治中人，創意浪漫，才華洋溢，但最無爭、內斂、樂於分享的人。

他從不居功，總是把榮耀光環歸於謝市長；他口才便給，卻總推說牙齒不好少說話；他樂於傾聽，路邊攤海產店可以討論各種議題，三五小時不推拖。

1998～2003年間，「咖啡+酒精」幾乎每晚都有不同的藝術家、建築師、文化人...加入我們的討論，由於謝市長的信任與授權，竟蔚為城市改造的風潮，很多外部的創意或見解，就是在隔日轉為市政的提案，像城市光廊、舊火車站保存...最源頭的想法，都是這樣得來的。

施大哥也不吝提攜後進，現任立委鄭運鵬、趙天麟.....（只提出名的人）等，都曾領受他作為前輩的照顧。

對我，他更是如師、如友、如兄、如故，我在高雄十年歲月，與他幾乎是「焦不離孟」，或者是台語說的「師公聖杯」，無役不相與共。

1998謝市長當選，我擔任新聞處長，他擔任有給職顧問，後來我轉副秘書長，他幾乎在我辦公室上班，我離職北上以後，他就成了「施副秘」，完全無縫接手，後來我在台北選舉，他也義無反顧，必然進駐。

坦白說，我也不知道是什麼樣的緣份，得遇這樣的良師益友。我想，可能的原因有兩個，一個是我們兩人同屬「浪漫行動派」，心靈契合；另一個原因，應是性格互補，相輔相成。

施大哥對台灣追求自由獨立國家，懷抱理想；對實踐台灣價值，推動政治改造，立場不移；尤其對文化、美學與空間改造，有超乎常人的浪漫熱情；而他對創意思考的著迷，永遠轉不停。

我很快就發現，我們不只在同溫層，更是幾乎是同頻率，長期與他創意激盪，相互支援。他會設計，我偏概念，我常扮演他執行的角色，比如說，當年他天馬行空描繪各種建築空間，我會打槍說「超出預算5倍了！」，他從善如流，必修改得出更好的作品。

而我也不乏超現實的夢想，他則成為我印証的靠山。那些年，我從施大哥身上，激發出我「概念型」的創意，如發國際標命名「美麗島車站」、「貨櫃藝術節」、「愛河文化流域」、「駁二藝術特區」，而我提出之前，第一個討論的對像永遠都是施大哥。

這些概念，應該說，沒有他的牽成與無限耐煩的討論來支持，那些都不可能生出來變為政策。二十年後，我挑戰台北，並提出很多不一樣的政策，都與這一段經歷有關。

今天送施大哥遠行，我知道，那段馳騁城市創意、美學與熱情的歲月不再，我也知道未來相濡以沫的知音，再也難尋，我更知道，再也看不到你肆意創作的手稿了....

但我相信，你的手稿仍不斷在我心中描繪，城市中到處都有你的手筆，高雄人也終將流傳這段故事，想念你的一切。

本文經授權轉載自 姚文智臉書 想念施並璟

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