自由開講》修憲路上看見陳菊與原住民

◎伍麗華

攸關原住民族生存發展、跟國家如何共生共榮，很重要的時點就在1994年國民大會臨時會上。當時已經是「國際原住民年」啟動的第二年，卻接連出現政府及財團侵占原住民族土地的太魯閣、雪霸與玉山國家公園事件及和平水泥專業區等，國家對於原住民族權利依然視若無睹。但是在國大臨時會上，卻出現重大的扭轉。

1994年在陽明山中山樓國民大會臨時會，審查民進黨國代提案第15至23案，上午討論原住民條款修憲案，10點23分經表決在場人數120人，贊成者61票，驚險過關，成為民進黨32件修憲案中首件通過一讀的提案。這一件通過審查會進入二讀的民進黨版「原住民族條款」修憲案，主要是為保障臺灣原住民族的自治權利，尊重原住民族文化傳統與生存尊嚴。所謂一讀，只是通過臨時會提案審查委員會，真正的硬仗還在後頭，但是投票狀況卻是匪夷所思：國代人數占絕對多數的執政黨（當時國民黨254席，民進黨66席）表決竟然失利！

在當時的《臺灣時報》（1994.6.10.）陳菊寫了（獵人不再悲情：為原住民條款進入二讀而寫），當時她正是國大代表，也在臨時會的會場。但是由於當時執政的國民黨揚言將在二、三讀進行反表決，阻擋條款立法，陳菊語重心長寫下「戰鬥仍未結束，黎明前仍有一段黑暗長路要走。我們期待人權的陽光能閃耀在各部落寸土，上帝不會任意賜予權利，上帝只願賜予那願意自我幫助的子民。來自那魯灣的朋友，請和我們這些關心人權的夥伴，攜手衝破二讀會的關卡，同時也期待在今年秋天，一起在那魯灣家鄉，共同為我們爭來的權益，舉辦最值得紀念的豐年祭。」

在當時的《臺灣時報》（1994.6.10.）陳菊（中）寫了（獵人不再悲情：為原住民條款進入二讀而寫），當時她正是國大代表，也在臨時會的會場。（資料照）

當時陳菊跟夥伴們要爭取台灣的民主自由與人權，卻同樣關切也在努力為自己的生存奮鬥的原住民族。後來她擔任政府不同的職務，始終沒有忘記原住民族的處境，並大力協助、嘗試逆轉。她就是如此由過去一路走來，不改初衷，令人敬佩。偶然看見她曾在報端發表的文字，謹抄錄並註記當時的時空供國人參酌。

（立法委員）

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