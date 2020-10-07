自由開講》國民黨藉機政治秀 卻毀了自身監督形象

許靖

高雄市議會今首度在陳其邁擔任市長後開議，陳其邁的施政報告講到快接近結束時，突然被議長提醒要掌握報告時間，陳其邁擔任市長後在議會的第一次施政報告，是否是因為認真個性使然，想要一一將簡報內容向市民報告，導致時間不太充足，這倒想起了韓國瑜在擔任市長時，總被詬病施政報告時間很充裕，像第三屆第一會期的韓國瑜施政報告時間只花了20分鐘就結束，而且還全程低頭讀稿，好像變成人型讀稿機。

這次陳其邁施政報告談到公共政策時，感覺是很誠懇地面對全場議員談話，而不是另一尊乏味的人形讀稿機。

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高市議會今進行市長補選後首次施政報告與質詢，圖中為市長陳其邁。（資料照）

綜觀施政報告，筆者較有印象的是，特別談到文化產業時，陳其邁報告具體提到要爭取設立台灣設計研究院南部分院、文策院南部中心、國家級博物館等，高雄如今慢慢從文化沙漠轉型，若有文化機構南移，或能提升高雄的整體城市質感，若再對比韓前市長的文化產業，竟只簡單說了一句，要請一個英文很好的文化局長這樣令人傻眼的空洞說法，前後兩位市長的治理高度馬上高下立判。

深感高雄人民用選票罷韓又換了一個新市長後，政府給人的印象漸漸不一樣了，至少是由負轉正的轉變。筆者身為高雄人，很慶幸市民選了一位至少有治理經驗的市長，讓韓國瑜莫名其妙在高雄擺爛的烏煙瘴氣消散，期待能回復過去我們高雄人引以為傲的城市光榮感。

陳其邁施政報告結束後，不意外的是，國民黨拿黨團質詢時間吵美豬議題，質詢時間結束後，又刻意阻擾議事的進行，拖延其他黨團的發言時間，過程中儘管國民黨籍議長曾麗燕不停地喊請回座位，但他們不理會自家市長維持秩序，於是整個議場就在藍營刻意作秀下亂成一團，而他們的力道也用錯了方式，於是讓人看到國民黨在罷韓後不思反省自身問題，反而持續秀下限。

陳其邁進行施政報告，國民黨議員在議會大廳上演美豬行動劇。（資料照）

開放瘦肉精美豬議題是中央職權，地方政府能做的，是依照中央專業的措施辦理，再加上地方自治法規賦予的權限，盡可能地做到讓民眾安心食用豬肉，而讓民眾安心的部分，又分成科學層次與心理層次，在心理層次的安心，的確需要政府多加擴大宣傳打破迷思。

回到國民黨今天在高雄市議會的表現，拿中央權限的議題狂打，卻打不到議題要害，純然因韓國瑜被罷免而發洩民粹情緒，一昧要求陳其邁做無意義的政治表態，卻演了一場沒人看得懂的政治秀，不僅讓外界對藍營的公共政策表現大扣分，也自毀藍營的監督形象，也許他們在韓國瑜執政時過得太鬆懈，對於議會監督議題也忘怎麼辦，於是整個亂了套更不知所云。

（資深媒體人）

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