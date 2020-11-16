自由開講》侯友宜絕非勝券在握 民進黨應為市民「爭氣」

楊議正

新北市長侯友宜出身警界，「硬漢」形象深植人心，持平而論，侯友宜自朱立倫時代加入新北市府團隊以來，不論勘災或其他社會突發事件，屢屢站上第一線為市民努力，後來侯友宜高票當選新北市長，相關市政的推行也不遺餘力，作為國民黨再造盛世的明日之星，侯友宜不戰而屈人之兵，令民進黨2022年不知誰能一戰新北市長，以一個政治明星而言，侯友宜確實實至名歸，好的部分，我們應當給予他肯定與鼓勵。

新北市長侯友宜。（資料照）

但是，就算如阿基里斯那般刀槍不入，也有弱點暗藏於勇武的外表之下，退一步來看，侯友宜2022年連任之戰，並不盡然穩操勝券，民進黨不必如此患得患失。就以一個最簡單的例子而言，台灣人宗教信仰普遍，新北市西半部人口密集的行政區例如三重、板橋、中和、永和等，經常可見「神壇」、「宮廟」藏身於社區住宅之中，神佛保佑應當感恩在心，但當這些隱身於「民宅」的神壇宮廟辦起事來，燃燒金紙排放的空污惡臭，則令無辜的市民苦不堪言。

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因鄰近台北市且房價較低，磁吸效顯著，新北市人口密度之高不在話下，加上開發時間又早，導致市區欠缺都市規劃，土地利用過於壅擠，「空污惡鄰」對市民的影響更是雪上加霜。然而新北市相關主管機關則應捫心自問，當市民只求有「開窗戶的自由」，透過市政機制向市府尋求協助時，市府是否存在的一絲半分推諉且過的苟且心態？一來稱這類藏身民宅的的神壇宮廟不屬「寺廟」，無法要求其應獨棟設置？二來環保稽查人員到場見到了燒金空污，又是否只會如複製貼上一般，聲稱將加強抽查與勸導，而一張空污罰單都開不出去？就前者而言，假如這類神壇宮廟遊走合法邊緣，自然應設法修正法令，將之納管，而非心存一副事不關己的官僚心態。至於後者，則別辜負了民眾的希望，稽查人員到場的同時，除了對「空氣污染源」好言相勸之外，更應規劃設置空氣盒子監測空污資料，若持續敷衍了事，市民早晚會把乎不出去的氣出在市長選舉之上。

總的來說，相信神壇、宮廟持在天之靈，操著蒼生的心，只要行為不影響鄰居生活，與市民之間不見得是「零和」關係。況且關於「燒金」的管理手段之多，例如環保局集中代燒的機制就是老生常談，只是侯市府願不願意令百姓有「開窗戶的勇氣」而已。假如對這類每天影響市民生活的大小事，侯市長仍持續放任手下局處「過一天是一天」，那麼就要當心「市長換新，空氣良心」的標語，下次會在選舉出現。

（自由業，新北市民）

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