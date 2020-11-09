自由開講》李艷秋是在講國民黨嗎？

陳振

美國大選引發全球關注，關鍵州威斯康辛州與密西根州接連由民主黨候選人拜登拿下後，一度陷入膠著的大選選情逐漸明朗。

對此，資深媒體人李艷秋在臉書寫下關於美國大選的10個體悟，其中一點則是「美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範」。

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資深媒體人李艷秋（中央社）

李艷秋是在講國民黨嗎？畢竟論選舉栽贓抹黑奧步，沒有人比國民黨更在行，如中壢，花蓮與高雄事件，以及319槍擊事件等，不勝枚舉，難道不都是國民黨的「傑作」嗎？

還有買票與假公濟私，後者花公家錢招待各區里民到餐廳吃飯，或到風景區旅遊等，可謂無奇不有，花招百出，有誰不知？否則原本數千億的國民黨黨產，為何只剩下一點點？

美國總統大選糾紛，顯示通訊投票不可行，因為容易作票，其中有些還被懷疑是從中國寄出的選票，是否有問題？

中共不願意看到美國總統選舉的成功，以便證明他們的間接選舉才是好的，其居心有誰不知？

以前戒嚴時期的台灣總統選舉，才是天大笑話，只有國民黨唱獨角戲，得票率高達99%，只因彼此有好處。

（教師）

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