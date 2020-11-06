自由開講》中國戰狼外交對美國大選的對應

林瀚城

美國總統大選陷入膠著，在堅困競選過程中，川普抨擊對手對中國軟弱，表示如果拜登勝選，「中國會擁有美國」，共和黨還將拜登的家族與中國動輒數十億美元的往來的經濟往來公佈，企圖揭發拜登與中國勾結的證據。拜登則批評川普未據實納稅、與中國等國的「惡棍」領導人來往甚密，兩人的外交政策都以對中國為目標，希望能力挽狂瀾，奪取最後勝利，顯現美中關係之重要性。

美國和中國無論是政治、經濟和社會體系截然不同，1979年與中國建交，時值美俄冷戰期間，美國基於其國家利益，處處給予中國優惠條件，歷經四十餘年的「韜光養晦」，中共政權在國內經濟突飛猛進，中國共產黨獨裁統治更加鞏固，肆無忌憚、嚴厲的鎮壓中國人，在國外則變得越來越富有進攻性，過去幾年裏，中國的專制主義達到了一個全新高度，不惜背棄《中英聯合聲明》在香港實施《國安法》，在新疆濫行「再教育營」，惡名昭彰，全球民主國家莫不嚴加指責。

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近年來，中國為轉移「南海爭議」及「武漢肺炎」蔓延，備受國際社會指責的焦點，還以「干涉內政」為由，任由外交部門對表達不同看法的國家採取蠻橫辯駁與攻擊事件過去數月中屢見不鮮，外交部部長王毅、發言人趙立堅、駐外大使；如駐加拿大大使叢培武、駐瑞典大使桂從友、及環球時報總編輯胡錫進等人的蠻橫作為，對駐在國的霸凌已名揚國際，他們表現出以往的傲慢和自大，對當今全球抵制中國的環境毫無警覺，體現身在西方民主國家的駐海外的大使們目前依然在竭盡全力地替中共背書而不思反省，中國的「戰狼外交」已成為國際政治學者探討重點。

美國大選正進入緊鑼密鼓時刻，繼前所未見的在七天內兩次宣布了對台灣的軍售案後，美國防安全合作署11月3日再發布新聞，指美國務院已經批准售台4架可裝配武器的MQ-9B衛士無人機，這在美中關係緊繃以及中國加緊威嚇台灣的時刻，特別引起矚目。當然，也因此激怒了中國，「戰狼」外交部發言人趙立堅連番不假辭色、大肆批判，還宣布，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁」。中國戰機可連日飛入台灣防空識別區施加武嚇，極盡挑臖，使台海安全陷入極端不確定性，對美國出售武器給台灣，卻嚴加指責，中國沒「干涉內政」？實難令人苟同。

中國外交部發言人趙立堅上月（10/26）對外宣布，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業實施制裁。（路透）

儘管戰狼外交對美國的貿易制裁大肆批判，甚至極盡其能動用相關媒體、企業對川普政府作負面攻擊，但並無法影響川普總統的施政，但民主黨候選人被質疑與中國政府高官與「國企」有不當聯結則非同小可，無論拜登當選與否，近期內兩黨的爭議勢將無法平息，屆時戰狼外交又將如何對應？尚有待觀察。

（商）

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