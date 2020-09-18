自由開講》國共兩黨的末日

◎陳慶坤

根據媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近來訪問歐洲各國，並且為東協國家發聲，爭取國際支持對抗中國的威脅與挑戰；龐皮歐表示「世界覺醒，局勢已經扭轉，對抗中國已成為世界潮流。」並稱「中共是此時代的威脅」美國準備好帶頭對抗。代表自由世界的美國，這樣明確的向全世界宣告「共產中國是世界的敵人」，但在台灣的中國國民黨卻逆向操作與美國為敵？美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，國民黨率眾到松山機場「接機」，抗議美豬上路？甚至昨夜夜宿立院議場前，今天一早在議場外抗議開放美豬進口，準備提案要求蔡英文總統到立院進行國情咨文報告並道歉？行政院長蘇貞昌將針對開放美豬美牛進行專案報告，看來必然也遭這群帶有中國血統的戰狼辱罵攻擊？連三敗的國民黨似乎無視於台灣人對他們憤懣、疏離，反而倒行逆施極盡所能的扯民進黨政府的後腿。寧可與共產中國沆瀣一氣，背離台灣的主流民意而執迷不悟？

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨（17）日下午率團抵台，預計今天將晉見總統蔡英文，而柯拉克也是美中1979年建交後，美國國務院訪台的最高層級官員。（歐新社資料照）

至於共產中國更是暴政猛於虎。自香港反送中以來，對香港變本加厲撲殺反抗勢力；武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）疫情造孽全世界，致使沉睡的美國開始展開反擊，不知反省的席皇帝更是「見笑轉生氣」，為著轉移內部的壓力，不只在中國製造恐怖統治的氣氛，加緊思想管控；在外不斷挑釁國際社會，中印邊界的劍拔弩張，與原本是共產中國眼中釘的台灣，更是展開瘋狂的演習，企圖製造戰爭一觸即發的態勢？

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共產中國在台海氣焰囂張的武嚇，真的敢發動武統台灣的戰爭嗎？事實上只要戰爭一起，中國內部西藏、新疆、內蒙的壓力鍋勢必隨即引爆，揭竿而起反抗數十年共產黨的暴政；大規模群眾活動，保守派與改革派攤牌，中共面臨統治合法性挑戰，中共就有可能隨時崩潰。這不但是中國歷史改朝換代的鐵律；而且如同蘇聯崩解垮台，對習近平而言更是最大的夢魘，也是中共必會面臨事實。

一個國家的存在不在於軍事力量的強大，國家土地的遼闊。不可一世的羅馬大帝國一樣消失在歷史的塵煙中；短短數十年，世界最大的共產大帝國蘇聯也被無情的被歷史巨輪輾過宣告解體！不論是中國國民黨或共產黨會垮台的最大因素是體制上的「極權」造成的腐敗。

美國國務院次卿柯拉克昨日抵台訪問，國民黨台北市議會黨團總召陳重文、應采薇等人與民眾前往松山機場「接機」抗議，國民黨立委陳玉珍（中）和葉毓蘭（左）到場聲援。（資料照）

在台灣的中國國民黨轉型民主政黨卻變成怪胎？藉著「反萊豬，顧健康」，看似對台灣人健康議題的把關，實則包藏著國共兩黨的禍心，若是國民黨真心愛台灣為何不跟台灣一起「反中共，顧台灣」？看起來中國國民黨一樣會遭到台灣人的唾棄，與共產黨兩個兄弟黨，已經走到日薄西山暴政必亡的末日！

（大學助理教授）

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