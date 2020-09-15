自由開講》吳斯懷的「統戰中共說」是侵略的想法

陳啟濃

國民黨立委吳斯懷竟然口出狂言，說他去中國都是「跟中共統戰」，藉此駁斥國人認為參加海峽論壇是接受中共統戰的說法。不管中共統戰台灣，或是台灣統戰中共，這都是不正確的國家思維，先入為主的觀念，也都是抱持中國封建思想的「天下分久必合」的錯誤思維。

中國是中國，台灣是台灣，台灣和中國是兩個獨立國家的先決條件要先確立。目前中共和國民黨的政治意識，所以讓台灣人無法接受的原因，就是兩黨都不把台灣視為國家，中共甚至認為「台灣是中國不可分割的一部分」，抱持這樣傲慢專斷的態度。

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國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

朋友傳來一個笑話，有人宣導要大家不能支持台獨，因為台獨會引發戰爭。卻有人反駁，台獨只要跟中國戰爭，如果跟中國統一後，台灣人要面臨讓中國當成犧牲品，被派到蒙古、新疆甚至西藏戰爭，成為中共利用的人肉武器。想想台獨的犧牲還是算小，真正跟中國統一後，要付出的代價卻更大。

台灣可以是小而美的國家，而且因為先天地理條件的優勢，不僅美日為了自己國家的利益要保護外，世界各國因為經濟因素，更會希望台灣能夠保有自由民主的體制，維持東亞和東南亞經濟的貿易順暢，以及對中共的圍堵力量，因為確保台灣的國家地位，是國際社會維持民主自由很重大的一股支持力量。

所以吳斯懷的胡言亂語，反倒成為中共武力統一台灣的理由，因為中華民國若還是一心一意想要成為唯一的「中國」，永遠是中共最大的敵人與威脅。所以現階段台灣的戰略任務，就是要防衛固守保衛台灣，不會想要跟中國統一，更不會主動動武。吳斯懷的「統戰中共」說，根本上是侵略中國的想法，跟台灣一貫主張的自由民主，完全違背。骨子裡是跟中共統戰台灣的企圖，互為表裡互相呼應。

（社會運動者）

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