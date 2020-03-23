胡，怎麼說》黑白亂的吳斯懷、黑白亂的國民黨！

吳斯懷，黑白亂！一邊洗白中國挑釁，一邊抹黑台灣挑釁！

疫情緊急、抗疫吃緊，中國卻接連派戰機編隊到台灣鄰近空域演習，擾亂台灣，你卻特別為中國「洗白」，說那不算挑釁；台灣拒絕九二共識、一個中國、一國兩制、抗議中國打壓台灣參加世衛，你卻「抹黑」台灣，說那是挑釁中國！

吳斯懷，黑白亂！一邊洗白中國挑釁，一邊抹黑台灣挑釁！（資料照）

原來，你的政治字典裡，挑釁分兩種：中國再怎麼樣野蠻粗暴對待台灣，都不是挑釁；台灣只要出聲拒絕中國，捍衛國格尊嚴、保台護民，都是挑釁！

今年2月，吳斯懷上任立委後，2月19日的首發質詢就是指責蔡英文總統挑釁中共。當時，武肺病毒之源中國，因之前隱匿疫情、造成病毒到處傳播，境內爆發嚴重武漢肺炎疫情，並禍延境外的台灣等鄰國、進而傳佈世界各地。

台灣蔡英文政府當時大聲呼籲中國讓疫情透明、並抗議中國打壓台灣參與世衛（WHO），這都是台灣為了防疫以及保護台灣2300萬人民之急需，也希望與世界各國分享抗疫經驗及共同抗疫。但在吳斯懷眼中，統統成了挑釁中共！

這被你抹黑成挑釁，那什麼才不是挑釁？除了屈膝求和、降下中華民國國旗、下跪投降，到北京聽習近平訓話，唱中華人民共和國國歌時肅立致敬，才不算挑釁中共嗎？那根本亂臣賊子！

2、3月間，防疫緊張時刻，中國卻派戰機、轟炸機、電偵機等至少4次在鄰近台灣的外圍空域舉行繞台演訓，甚至一度穿越航空識別區（ADIZ），我空軍健兒升空攔截監控及警告驅離，吳斯懷最近不甘寂寞又提出質詢，稱共機繞台「法理上不算是挑釁」。在吳斯懷眼中，中共在台灣頭上拉屎拉尿，顯然都算不上挑釁！

2、3月間，防疫緊張時刻，中國卻派戰機、轟炸機、電偵機等至少4次在鄰近台灣的外圍空域舉行繞台演訓，甚至一度穿越航空識別區（ADIZ），我空軍健兒升空攔截監控及警告驅離。（資料照，國防部提供）

共軍如此耀武揚威、欺人夠夠，你還要幫它洗白、說不算挑釁，那什麼才算挑釁？共軍戰機凌空盤旋、炸彈即將落下、飛彈就要打過來，才算挑釁嗎？根本就是在引狼入室吞噬台灣！

斯黨也，而有斯立委也，斯立委也而有斯荒唐言也！黑白亂的問題不在吳斯懷，而是背後的國民黨。

國民黨新黨魁江啟臣、立院黨團之前都曾力挺吳斯懷，在九二共識、中國人認同上，江啟臣、吳斯懷一家親，在吳發表共機繞台「不算挑釁」後，國民黨內有人出來跟著罵罵、黨中央則切割說要建立不分區立委考核制度。但是，國民黨就是那個樣，誰考核誰呢？黨內充斥吳斯懷們，怎麼考核吳斯懷呢？又像改革口號一樣，放個響屁就沒了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法