胡，怎麼說》抗九二？江黨魁才2天就軟掉了！



國民黨新黨魁江啟臣9日上任時未提「九二共識」，引來各方解讀，有人甚至認為，這樣做就對了，國民黨要斷開九二共識的緊箍咒，才能展開改革求生存。不過，11日在首次主持中常會時，江啟臣趕緊提九二共識，才兩天就軟掉了！

江啟臣11日下午首次主持國民黨中常會時，向中常委解釋說，雖然這次總統大選受到兩岸論述影響，但不代表九二共識有問題，九二共識的精神在黨內一直都是求同存異。 （資料照）

「九二共識」本就是國共合謀假造出來的，國民黨謊稱九二共識就是「一中各表」，中國（中共）則一直認定九二共識就是「一個中國」。然後，國民黨自宮了「各表」，九二共識只剩「一中」赤裸裸呈現，中國則得寸進尺再搶丈，把九二共識推向「一國兩制」進行式。

九二共識本就成了中共拿來對付台灣的「緊箍咒」，江啟臣7日當選中國國民黨黨魁，一直等不到中共總書記習近平的賀電，中共只由國台辦發表聲明，重提九二共識、反台獨等條件，9日江黨魁上任沒提，才兩天後的11日，就提九二共識了，但賀電仍在等待中。

未來，如果習近平給了賀電，那就是國民黨拿九二共識換來的，如果仍然沒有，那就是中共要的更多，甚至把國民黨看小小，由國台辦層級處理即可，反正國民黨有求於它；而且，國民黨在台灣影響力已式微，統一不再寄希望於國民黨，和國民黨打交道的目的，只是利用國民黨扯台灣後腿。

未來，如果習近平給了賀電，那就是國民黨拿九二共識換來的，如果仍然沒有，那就是中共要的更多，甚至把國民黨看小小！（法新社）

江啟臣11日提九二共識時還稱，敗選不代表九二共識有問題...。顯然，江啟臣回到與老國民黨的馬英九、洪秀柱、吳斯懷、葉毓蘭等人一樣的老路。所謂改革，只如一屁放過就沒了。

「九二共識」在中共手中，就如同發給「兩岸買辦」的標章、執照、通行證，現在的國民黨內充斥大量兩岸買辦，包括政治買辦、經濟利益買辦、宗教買辦、文化教育買辦、媒體買辦、社團買辦...。中共規定它們，要拿到兩岸買辦證照，就要插上九二共識（一個中國）大旗。江啟臣不能斷開「買辦」，而選擇向一中臣服、向九二屈膝，自不會令人意外，何況，國民黨黨魁近20年來，已淪落為「頭號買辦」。

九二共識緊箍咒的影響其實無所不在，但國民黨就是執迷不悟，以武漢肺炎防疫為例，國民黨每一出手就被批評扯後腿，如亂口罩、亂包機、亂防疫、為病毒開後門等等，國民黨則叫屈，國民黨何必叫屈？因為防疫必須堅持台灣優先、台灣2300萬人優先，但在「九二共識、一個中國」緊箍咒附身之下，國民黨出發點就背離「台灣優先」，「見不得台灣好」心態昭然若揭。

國民黨如死不悔改，那就穿著九二共識的緊身壽衣走入歷史的終結！

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