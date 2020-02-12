胡，怎麼說》台灣真的運氣好！人民很聰明，沒給你們牽去一中疫區！

武漢肺炎病毒從中國來襲，各國都拉警報，台灣防疫做的好，堅壁清野，成績在世界各國頂呱呱，藍營名嘴趙少康聲稱「這是蔡英文真的運氣好！」這句話一出口，一股「見不得台灣好」的酸腐氣沖天！

武漢肺炎病毒從中國來襲，各國都拉警報，台灣防疫做的好，堅壁清野，成績在世界各國頂呱呱，藍營名嘴趙少康聲稱「這是蔡英文真的運氣好！」這句話一出口，一股「見不得台灣好」的酸腐氣沖天！（資料照）

其實，台灣真的運氣好！因為，在歷史的關鍵時刻，台灣人民總是做了明智的選擇，沒給你們藍營馬英九、韓國瑜、趙少康等等等之流，牽去「一個中國疫區」！加上蔡英文政府與全民一起努力，以及勞苦功高的防疫相關人員，沒日沒夜嚴密把守邊境及各地，才能把絕大部分病毒阻絕境外。

回顧歷史關鍵時刻，2014年的太陽花運動是重要一個，如果任馬英九及藍營主導，國、共合謀共推的服貿協議得逞，不知現在有多少中國人可以自由來去台灣、可以在台灣任意趴趴走，經濟上台灣先被統合成了中國的一部分，當中國爆發武漢肺炎病毒疫情來襲，台灣與中國已幾無邊境可言，又如何邊境管制阻絕病毒？

聰明的台灣人民，那時站出來力挺青年學子發起的太陽花運動，推翻服貿協議，守住國境。台灣真的運氣很好！

2016年又是一次歷史的關鍵時刻，那年的總統及國會大選，主張接受「九二共識、一個中國（偽稱各表）」的中國國民黨大敗，蔡英文當選總統、綠營取得國會大多數席次，讓藍紅陣營企圖捲土重來操作一中之謀破滅。聰明的台灣人民做了明智的抉擇，台灣真的運氣很好！

聰明的台灣人民，那時站出來力挺青年學子發起的太陽花運動，推翻服貿協議，守住國境。台灣真的運氣很好！（資料照）

2018年底的九合一選舉，韓國瑜及藍營聲勢如日中天紅透透，大勝後更企圖趁勝追擊，九二、一中、發大財唱的震天價響，2019年1月2日中共領導人習近平趁勢推出探索「一國兩制台灣方案」，韓國瑜也拜訪中共駐香港中聯辦聽取一國兩制「豐功偉業」統戰簡報，還放話要組藍營縣市長九二共識聯線，跳過中央政府，直接與中共商談「人進的來、貨出的去」，並以發大財為誘惑之陽謀。

聰明的台灣人民，此時逐漸覺醒了，也因為草包野心太大、膨風牛皮吹破了，在2020年1月11日的總統及國會大選，感受到中國併吞台灣危機的台灣選民，綠營蔡英文以以817萬票對552萬票，極懸殊的差距擊潰藍營韓國瑜，連任成功，國會也是綠營連勝。台灣真的運氣很好！

從2016年蔡英文上任起，中共一路加大對台灣打壓力道，拒絕交流，2018、2019年更以限制及禁止中客來台，「懲罰」台灣政府、逼迫台灣人民接受一中，藍營則與中共共舞，壓迫蔡政府接受，不過，蔡英文挺住了、人民支持蔡政府挺住了。

從2016年蔡英文上任起，中共一路加大對台灣打壓力道，拒絕交流，2018、2019年更以限制及禁止中客來台，「懲罰」台灣政府、逼迫台灣人民接受一中，藍營則與中共共舞，壓迫蔡政府接受，不過，蔡英文挺住了、人民支持蔡政府挺住了。（資料照）

去年底、今年初中國爆發武漢肺炎，因一黨專政的中共政權隱匿疫情，造成病毒大爆發，也襲向台灣及世界各國，當初中共為打壓台灣而限縮及禁止中客來台的「懲罰」，現在成了最好的防疫管制，否則，台灣境內有數十萬中客趴趴走，邊境如何守？聰明的台灣人民又做了明智的選擇，讓懲罰變成防疫助力、危機壓力變成良機轉機。台灣真的運氣很好！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法