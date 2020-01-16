胡，怎麼說》中國魔針釘下去，國民黨改革馬上消風！

「九二共識劇本演不下去了！」、「下架九二共識！」

敗選後的國民黨，大鳴大放喊改革，但中國的「魔針」一刺過來，沒兩天就消風破滅了！

中國國台辦昨重申：「體現一個中國的九二共識是『定海神針』」。把這根「魔鬼之針」對國民黨的頭一錘釘下去，黨內立刻沉寂下來，看來未來國民黨將乖乖繼續演出九二共識歹戲，還推選出曾任中國台企聯副會長的林榮德來代理黨主席。

國民黨青年軍在中常會外表達立場。（資料照）

九二共識（一個中國、一國兩制），是國、共兩黨共同奉為兩岸關係的「定海神針」，但它根本就是併吞台灣的「魔鬼之針」，這次大選國民黨因此吃到了苦頭，九二共識也被列為敗選的幾個「頭號戰犯」之一。

國民黨青壯派喊出「下架九二共識」，但是黨內巨頭、大老們一片靜悄悄。他們的利益在中國，親中舔共、看北京臉色，都不在話下。北京沒點頭，他們哪敢下架「定海神針」？中國國台辦又加一錘釘下去，讓國民黨乖乖消風，所謂改革不過喊喊而已。看來九二共識這根「魔鬼之針」，恐怕會讓國民黨一路歸西、成為葬送國民黨的「封棺釘」！

昨天，江啟臣、蔣萬安等演出「接力辭職改革秀」，總算逼走了吳敦義之後，國民黨中常會推選代理黨魁，由曾任中國台企聯兩屆副會長、現任顧問的林榮德出線。台企聯是中國國台辦運作成立的台商組織，國台辦主任劉結一、前主任張志軍都是榮譽會長，而實際負責台企聯的，是常務副會長兼秘書長，一向由國台辦派任，由此可見台企聯的角色。

以林榮德的台企聯背景，代表台商擔任國民黨中常委還算可以；但是，既然在未來兩個多月裡，他將代理黨魁、代表國民黨，那麼，劉結一豈不就成了國民黨的上司、長官？

國民黨竟淪落至此？或者，這只是將實際情況檯面化？不管如何，國民黨高喊改革，卻愈改愈回頭，改出這樣自我矮化的荒謬景象，都讓人不寒而慄！

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