胡，怎麼說》「中國醬缸」裡翻攪叫改革？

中國國民黨在0111大選總統、立委雙大敗，黨內又吹起一陣「改革」風浪，不過，深入檢視就可發現，這只是「中國醬缸」裡的風暴，喊改革者其實也是在被改革的共犯結構內，拋不開一個中國情結，無非在陳腐的中國醬缸裡翻攪、折騰，讓臭氣外洩，這就是國民黨的改革？！

目前國民黨內喊最大聲的兩項「改革」，就是下架九二共識、下架雙吳（吳敦義、吳斯懷）。九二共識、雙吳，一是路線錯誤、一是人的錯誤，被同列為敗選的「頭號戰犯」。

先看「下架九二共識」，「九二共識、一中各表」在2000年被蘇起製造（偽造）出來之後，20年來都是中國國民黨當「神主牌」供奉，自欺更欺騙台灣人民的說那是兩岸對等；中國共產黨充分利用九二共識，但定義是「九二共識、一個中國」，把台灣視為中國的一部分，兩岸問題內政化，去年一月，習近平進一步讓「一國兩制」出檯現身！

「九二共識、一個中國、一國兩制」三段論，本就是國、共（藍、紅）合作的核心，「九二共識」就如一塊遮羞布、不存在的國王新衣。

現在，國民黨內有人主張下架九二共識，要拿掉這塊骯髒又破爛不堪的遮羞布，但是，遮羞布拿掉之後，「一個中國、一國兩制」就赤裸裸的現身！

現在，國民黨內有人主張下架九二共識，要拿掉這塊骯髒又破爛不堪的遮羞布，但是，遮羞布拿掉之後，「一個中國、一國兩制」就赤裸裸的現身！（資料照）

要問國民黨的是：下架九二共識後，你敢下架一個中國嗎？要大破大立，就要拋開一個中國！你下架九二共識，卻不敢下架一個中國，那你就跟習近平一個調，主張一個中國、一國兩制！那你們所謂改革，根本就是在中國大醬缸裡翻攪而已，而且愈改愈親中舔共，愈翻攪愈是臭不可聞！

還記得過去國民黨敗選後嗎？2000多年時，國民黨也曾高喊改革，說什麼「連結台灣、才有中國」、「台獨也是台灣前途的選項之一」，然後呢？2008年馬英九勝選總統後，不但都消失無蹤，而且馬還強推服貿等從經濟統合到政治統合的「送中政策」。現在，國民黨敗選後，又來這個爛掉的老把戲，台灣人民不會再上當了！

再看「下架雙吳」，這本是綠營的選舉訴求之一，選後由敗選的國民黨自己接手「清理戰場」，那是國民黨家務事，就由他去吧！吳敦義身為黨魁，敗選下台本就毫無懸念，但國民黨為何在不分區名單裡，會有吳敦義、吳斯懷、葉毓蘭等等人？其實反映了國民黨的組成及權力結構。

國民黨為何在不分區名單裡，會有吳敦義、吳斯懷（中）、葉毓蘭（左）等等人？其實反映了國民黨的組成及權力結構。（資料照）

斯黨也，而有斯人也！斯人也，而有斯黨也！韓流、韓粉、韓國瑜在國民黨快速竄起，就是國民黨親中、傾紅，新黨化、甚至統促黨化的象徵，即使下架了吳斯懷，黨內還有很多隱藏版吳斯懷，只是不像吳斯懷倒向中國的言行被抓包。

其實，更要注意的是「新統派聯盟」的發展，民眾黨的立委當選人蔡壁如選後馬上喊出民眾黨、國民黨、時力共組「在野大聯盟」，這3黨立委席次計46席，民眾黨、國民黨都屬藍軍，新統派與老統派合作不令人意外，問題只在人合與否，時力則強調制衡，應該不會加入在野大聯盟，但在議題上及策略上，與柯家軍民眾黨、國民黨合作，對抗民進黨、牽制蔡政府，則大有可能。

民眾黨的立委當選人蔡壁如選後馬上喊出民眾黨、國民黨、時力共組「在野大聯盟」。 （資料照）

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