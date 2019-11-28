胡，怎麼說》光頭警長、舔共退將，他禍港、他害台！

香港有個「光頭警長」劉澤基，很「紅」！血紅、爛紅、髒紅，紅到發黑，紅到北京！

他，就是中共專制政權派暴警發射1萬顆以上催淚彈、真槍實彈射殺人民......，血腥暴力鎮壓香港反送中運動的一個象徵。他，就是專制政權的一隻爪牙，炮製止暴制亂、動用暴力、鎮壓有理的一個樣板！

「光頭警長」幹下的惡事不少，他曾持長槍瞄準抗議群眾，在港警近距離開槍射殺並無威脅的抗議學生時，他說「開槍才是國際標準」。

這個專制的爪牙、為暴力找理由的樣板，卻是北京當局的座上佳賓、中國媒體、激進網民、香港紅媒的寵兒，迅速暴紅。（美聯社）

他不滿港府沒有用更暴力的手段對付反送中群眾，主張對群眾直接開槍，主張香港實施宵禁，人民一出門就統統抓起來，主張把民陣、連登仔等都列為恐怖組織，抄家及凍結所有資產，所有記者由港府登記發給證照統一管理......。

這樣一個專制的爪牙、為暴力找理由的樣板，卻是北京當局的座上佳賓、中國媒體、激進網民、香港紅媒的寵兒，迅速暴紅！今年中國十一國慶，劉澤基受邀出席閱兵大典及相關活動，有若明星成為中國黨官媒報導的焦點。獲得中共恩賞出席習近平主持的閱兵大典「加持」之後，他更紅、也更猖狂了。

1124香港區議會選舉，光頭警長力挺的建制派，卻是雪崩覆滅式慘敗，他隨後公開在微博上質疑選舉不公，說是有160萬張、57%的選票是「廢票」，要求重新計票。港府選務單位馬上駁斥，指劉澤基「胡亂造謠」。但中、港的親中挺共「光粉」卻挺他。

其實，只要看香港選後公布的選舉數字，就可看出，光頭警長不但造謠，根本就是港板「光頭草包」。

他在微博上宣稱，全港所有候選人總得票數為125萬3647票，而全港投票總人數為294萬3842人，還有160萬票那去了？超過57%是廢票。不過，拿官方及各媒體公布的選舉結果稍加比較，親中建制派只拿到約122萬多票、泛民主派拿到約167萬多票，應是光頭警長自己把選票做了「政治審查」，把投泛民派的160萬多票都打成「廢票」，投給建制派的120多萬票才算有效票。

這種光頭、這種算法，不僅腦袋顯然都是洞、都是草包，光頭草包洞裡更充滿髒紅的爛泥！中共黨官媒、香港及台灣親中紅媒等力挺這個腦袋滿滿髒紅爛泥的光頭，水平大約也相差無幾！

讓吳斯懷、葉毓蘭之流的國民黨及其他親中舔共政黨一干人等，進入立法院，這是台灣的恥辱！（資料照，本報合成）

再看台灣的國會選舉，國民黨不分區立委提名曾到北京聽習近平訓話的舔共退將吳斯懷、親中挺港警暴力鎮壓反送中的葉毓蘭等，而且一提名就是篤定當選。

出現惟專制極權之命是從、為北京主子死忠效命的光頭警長，是香港人的不幸；讓吳斯懷、葉毓蘭之流的國民黨及其他親中舔共政黨一干人等，進入立法院，這是台灣的恥辱！

光頭警長口口聲聲愛港，卻槍口對向香港人民，言行都在禍港、為禍人民；吳斯懷、葉毓蘭之流，以及吳敦義、韓國瑜、張善政等，也口口聲聲愛國愛台，但親中舔共行徑，更都在禍國害台！

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