自由開講》吳斯懷到底是哪一國的退將？

◎鄧鴻源

國民黨不分區立委吳斯懷選前選後的爭議不斷，日前才以一句「共機繞台不算挑釁」引來不少罵聲，甚至讓國民黨火速發聲明切割。

對此，國民黨台北市議員李明賢24日在政論節目「新聞面對面」中表示，「如果繼續放任吳斯懷在立法院這樣下去，2022就不用選了！」他甚至要求吳斯懷要「要知所進退」。李明賢還說，過去人云家有一老如有一寶，「現在是家有一老，國民黨全倒，全黨跑光光。」顯然對於吳斯懷行為相當不滿。

國民黨台北市議員李明賢24日在政論節目「新聞面對面」中表示，「如果繼續放任吳斯懷在立法院這樣下去，2022就不用選了！」（youtube 截圖）

可見國民黨也有頭腦清楚知之人，不像吳斯懷那麼糊塗，老是說一些沒有常識又羞辱軍人的話，令人不禁懷疑他到底有何把柄在中國政府手中，否則怎麼不知軍人不該說這樣的話？為何不學中國那些退將的蠻橫一樣回嗆過去？難道吳某沒有看到中國那些退將一直在放話說要武統台灣嗎？人家像隻老虎要把我們吃掉，你吳斯懷不當打虎的武松也罷，為何當隻縮頭烏龜呢？

吳斯懷到底是哪一國的退將？則何出此言？是否要等到敵機大舉入侵台灣領空，國防部才需告知國人？還說自己是弱者，不要隨便挑釁人家？有如此退將，還需敵人嗎？國民黨到底是造了什麼孽，為何推薦這種貨色當立委？不是請鬼開藥方嗎？難怪館長很火大開罵。

館長陳之漢在直播上大罵吳斯懷！（youtube 截圖）

二戰時，德國空軍大舉入侵英國，英國適時發明雷達，在德軍尚未入侵領空時就派機攔截，並發出警報告知國人，讓民眾及早躲避，才避免重大傷亡。英國從沒有軍人敢說：「德軍若沒有侵入領空，在法理上並不算是對我們的挑釁」，或說「自己是弱者，不要隨便挑釁人家」。

英國首相邱吉爾更在國會發表演說，表示英國絕不妥協，更不會投降，而是要戰鬥到底，無論是在空中，海上，或英國任何地方，英國軍民都要戰鬥到底。邱翁的演說說出民眾的心聲，激發全國軍民抗敵決心，終於讓納粹德國知難而退。

邱翁只是一介文人，尚且有勇氣對納粹德國嗆聲，鼓舞全民齊心抗敵，讓納粹德國知難而退。只有中士退伍的館長陳之漢，也很有氣魄，敢對中共的挑釁嗆聲。以色列有位揹著M-16步槍的婦女對阿拉伯恐怖份子說：「老娘在此，有種放馬過來，誰怕誰？」

反觀中將退伍的吳斯懷，以前自稱一生都在「反共」，要弟兄不怕死不怕難，要「消滅共匪，解救同胞」。如今對於敵人的一再挑釁，吳某從來不敢嗆一聲，世上有如此孬種的軍人嗎？對得起黃埔弟兄與兩蔣嗎？中將是怎麼升上去的？看其長相，配嗎？比士官與婦女都不如，實在可恥之至！黃復興怎麼會推薦這種蠢蛋出任立委？

反觀中將退伍的吳斯懷（中），以前自稱一生都在「反共」，要弟兄不怕死不怕難，要「消滅共匪，解救同胞」。如今對於敵人的一再挑釁，吳某從來不敢嗆一聲，世上有如此孬種的軍人嗎？（資料照）

以前老蔣可是經常主動挑釁中共，誓言要「反攻大陸，解救同胞」，且常付諸行動，派兵偷襲人家，派特務暗殺人家。小蔣則是始終堅持三不談。兩蔣從不擔心刺激中共，招致人家的報復。當年在軍中的吳斯懷，可曾敢嚴厲譴責兩蔣為何老是挑釁人家？與兩蔣相比，小英所言能算挑釁嗎？

美國維吉尼亞軍校畢業、有著東方隆美爾之稱的孫立人將軍更猛，是日軍與共軍的剋星，常能以寡擊眾，克敵制勝。在東北，他帶領3萬軍隊攻打手裡有10萬大軍的林彪，打得林彪潰不成軍。孫立人從沒有說自己是弱者，不要挑釁敵人。黃埔畢業的吳斯懷比得上人家一根汗毛嗎？

總之，吳斯懷是國民黨之恥，更是國家之恥，對不起兩蔣栽培，不知活著幹什麼？有臉領國家的退休金嗎？國民黨若有心與其分割，應開除其黨籍，讓他滾蛋，不就成了嗎？



（大學教授）



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