自由開講》一場中天換照聽證會 徹底把國民黨打回原形

周軒

眾所矚目，NCC舉辦有關中天換照的聽證會，終於在十月二十六日早上順利召開，令人意外的是，董事長蔡衍明先生居然親自出席，但更令人意外的是，在會場外被民眾擠爆的濟南路二段，居然來了國民黨立院黨團的立委，還有由張安樂所帶領的統促黨黨員，令人有一種回到今年一月十一日之前的錯覺，「韓流」原來一直都在。

還記得前些日子，國民黨一直要求民進黨要記得什麼叫做「新聞自由」，不要把手伸進NCC裡，結果今天場外那是什麼狀況？由總召林為洲帶領，近三分之一個國民黨立院黨團的立委居然群聚在NCC外聲援抗議，給你們口中所謂「不能被民進黨的手伸進來的」獨立機關NCC施壓？我們中華民國台灣的立法委員居然如此光明正大地替一間電視台圍事，國會議員的的尊嚴，到底被你們擺到哪裡去了呢？特別是立法委員手中可是握有各行政機關的預算審查權，國民黨黨團的立委們，現在這樣難道不是藉由職權在公然對NCC施壓嗎？

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蔡衍明今日出席NCC中天換照聽證會。（資料照）

但最令人吃驚的是，隨著中華統一促進黨的總裁張安樂現身，我們終於認知到一件事情，原來，國民黨從黨主席江啟臣說的「改革國民黨」，到總召林為洲所稱的「讓韓流成為過去」，基本上都是假的，因為今天的場面一看，國民黨還是跟這些正統的「紅統」勢力站在一起，而這一群人，就是當初「韓粉」的核心組成份子，所以我們可以快速得到的一個結論，那就是現在的國民黨，已經戒不了「韓流」的毒了，少了這些人的支持，國民黨在台灣的社會及政治層面，基本上是越來越沒有影響力的。

而把鏡頭轉到聽證會的進行，本日中天的律師代表可說是詭辯再詭辯，「政論節目不應該被計算在裁罰案件中」以及「NCC對中天的裁罰是違法裁判這則新聞不能被裁罰」這兩句話可說是經典詭辯，政論節目不能被裁罰，換句話說政論節目內容的真實性，是不能被規範的，如果這就是中天做新聞的態度，難怪台灣的新聞素質越來越向下沉淪，電視越來越沒有人看。連一個「做新聞就是要忠實傳達事實」都做不到，那民眾幹什麼每個月花錢讓你們佔一個新聞頻道呢？更好笑的是，NCC對中天的裁罰，被中天做成是NCC在打壓自己，奇怪了，NCC按照法律規範對中天裁罰，這哪裡在打壓自己了？中天現在是路邊被警察因為紅燈右轉被攔下的騎士，對著警察破口大罵說別人也闖紅燈為什麼你沒抓嗎？

中天電視台最後的命運如何，自有相關的法律程序來處理，然而中天代表今天這樣的發言，還配合上外頭施壓的國民黨立委們，還有抬棺抗議的統促黨員們，我們真的只能用一句話總結：

「你的選擇，決定了你的命運。」

（台北市民）

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