自由開講》蘇貞昌仍是台灣人現在的「最佳選擇」

明毅

對於不少綠營支持者而言，2018年11月24日當晚的陰影猶存。在當時，有許多進步價值的支持者，近乎「絕望」地發現到：自己長久堅信的「普世」價值，在社會上竟然成為了「少數民意」。

然而，值得支持者驕傲的是，民進黨在短短一年內做出改變。特別是對中國態度強硬、守護疫情這兩點，讓民進黨能在年初選舉時橫掃817萬票，並且維持近乎整年的高支持度。

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在這其中，百經沙場的蘇院長絕對是最大功臣。近期因為在野政黨趁機操作美豬、牛肉麵、中天關台等事件，使得不少支持者開始擔心會不會再現「1124」的慘劇，更有部分人士藉機帶出「換閣揆」的呼聲，以達成自己的政治目的。

總統蔡英文（左）與行政院長蘇貞昌（右）。圖為兩人2015年合影。（資料照）

即使如此，目前這種「山雨欲來風滿樓」的風聲，可說是毫無道理。在社會心理學中，有所謂「自我實現的預言（Self-fulfilling prophecy）」，意指人們先入為主的判斷，終究成為現實的例子。

從近日發布的台灣民意基金會11月民調來看，蘇院長、蔡總統還有過半民意支持，顯示即使面對許多重大議題，蘇院長內閣仍非常有「韌性」，並保有一定的民意支持度。換句話說，蘇院長展現了自己在面對重大議題能化解紛爭、帶領民眾繼續向前衝的本事。

值得擔憂的是，在本週日的秋鬥遊行中，民眾看見了國民黨和「民粹」靠攏的本質。這樣的國民黨，會不會再掀起下一波的「韓流」，絕對是每個支持者心中的夢魘。對蘇貞昌內閣而言，最重要的就是以施政成績來證明其正當性，更別提接下來有秋冬肺炎防疫、美豬正式進口等重大任務，而任何「換將」之舉，都會使得政策失去延續性，讓台灣陷入一段不小的動蕩與整合期。

因此，蘇院長近日已經開始調整作風，力求讓「自我實現的預言」不致發生。支持者應該要了解：目前「換閣揆」的擔憂，只是無來由的「謠言」。以現階段而言，蘇院長的「衝衝衝」內閣，仍會是台灣人的最佳選擇。

（雜誌編輯）

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