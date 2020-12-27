自由開講》「數位身分證」是馬政府留下的未爆彈？

陳慶坤

今天數位身分證（eID）又登上媒體首頁版面。由於新竹市府宣布傾向暫緩試辦，已打亂內政部原有的規劃與節奏，蔡政府推動明年7月全面換發eID出現新變數？自2018年12月行政院長賴清德宣布2020年啟動eID全面換發以來，即爭議不斷；甚至疫情月前舒緩，換發之說又宛若箭在弦上，更引發前所未有的質疑與抗議。

這一段時間以來，論者都直指對eID「資安安全」的質疑，其引用數據確實亦足以令人膽戰心驚；但都無阻於一個事實，內政部依然「勇往直前」，似乎無視於外界的聲浪？事實上，為何造成政府單位一意執行有「資安破口」之虞的國家重大政策？說穿了即是民進黨政府對於馬政府時代危機意識不夠！

請繼續往下閱讀...

應該說，eID的換發政策始自於馬英九執政的時代，無庸置疑。陳水扁時代雖然有討論到這一議題，當時包括愛沙尼亞很多國家已經使用eID，但2006身分證全面換發最後仍決定採用紙卡。其後馬英九時代重新啟動「自然人憑證多卡合一」研究，終在2015「晶片國民身分證全面換發草案」被提出，內政部戶政司更在一場開放決策工作坊中，首度揭露晶片國民身分證換發計畫的政策草案，政府將如何推動晶片身分證的計畫藍圖，終於出爐。

前總統馬英九。（資料照）

其旨意一開始就「誤導國民」，認為eID加強國民身分證防偽變造設計且提升便利辨識個人身分，讓人民安心使用；並為了節省政府資源支出，研擬規劃eID整合多卡合一，讓國民能享受更便民的服務及發展多元智慧化創新服務，以提升電子化政府行政效率及國家競爭力，等等冠冕堂皇的理由以愚黔首。

回顧馬英九國家政策是「九二共識，一中各表」，是要將台灣帶向「終統」的偉大陰謀時代？那麼，根據「毒樹的果實」（Fruit of the poisonous tree）理論，毒樹是否有毒，應先確定一項前提就是：「有一棵毒樹存在」，然後才會有毒樹的果實的問題。若經過檢驗確立是「毒樹」，那麼它生出來的果實必然有毒。依此，當時eID的規劃，在「紅色滲透」與「紅色供應鏈」的時代環境背景之下，「毒樹果實」這樣的eID台灣政府敢用嗎？民進黨政府為何還昧於這一事實？

2008年陳水扁總統卸任，馬英九政府迫不及待的清算他，將他銬上手銬送進土城看所守！中國國民黨早已意識到台灣走向民主自由必然走向獨立，這是有礙於國共兩黨統一台灣的民族大業的；eID或許已經埋下監控人民的機制，為民進黨政府埋下「未爆彈」，那麼還要「馬規蘇隨」嗎？雖然蘇貞昌、徐國勇不是資安專家，但「政治意識」顯然被蒙蔽了？為何中國國民黨不以「反萊豬」的精神翻天覆地去「反eID」？魔鬼就出在細節裡！

（大學助理教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法