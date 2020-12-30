法操》【大法官的一句話】哈羅德·伯頓：「每個人都有不受無理歧視的權利。」

這句名言出自前美國最高法院大法官哈羅德·伯頓（Harold Burton）在1950年Henderson v. United States案寫在判決裡的內容。這起案件在當年具指標性意義！

前美國最高法院大法官哈羅德·伯頓（Harold Burton）（維基共享）

「每個人都有不受無理歧視的權利。」 “The right to be free from unreasonable discriminations belongs to each particular person.”

這句名言出自前美國最高法院大法官哈羅德·伯頓（Harold Burton）在1950年Henderson v. United States案寫在判決裡的內容。這起案件在當年具指標性意義，最高法院以8：0一致認為火車用餐空間的種族隔離規定違憲，可說是美國最高法院開始以法律終結種族隔離制度的前期判決之一。

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這個案件的當事人Henderson是一位為政府工作的非裔美國人，1942年他搭上一班從華盛頓經過亞特蘭大、最終到達阿拉巴馬州的火車上。依照當時的規定，火車上的用餐空間只有靠近廚房的兩個位子留給非裔人種使用，而且必須拉上窗簾和其他白人位子區隔。不僅如此，如果其他白人座位已客滿的情況下，這兩個留給非裔使用的位子也能給白人所使用。

Henderson要前往用餐時，由於已有一桌非裔位子被白人所佔用，因此餐廳拒絕讓他入座，並要求Henderson待在原本的車位上用餐。儘管火車上的服務生答應空出位子時，會第一時間通知Henderson，但他始終沒未獲通知前往用餐，因此Henderson認為火車上的行為違反州際貿易法（Interstate Commerce Act），因此告上法院。

最高法院認為，州際貿易法第3條第1項保障任何人都不得受到歧視性對待，但火車上的用餐空間以窗簾和位子區隔，使得購買相同火車票的人卻受到差別對待，因此認定應取消火車隔離用餐空間的規定。伯頓大法官提到，如果購買火車票的乘客都有權使用用餐空間，那他們應有平等使用空間設施的權利，而不該實際導致非裔不平等使用的情況。

比較可惜的是，這個案子最高法院並未對種族隔離政策本身進行論述，也就是「隔離但平等」的部分。不過在這個案子過後，最高法院在1954年迎來更具歷史意義的布朗訴托彼卡教育局案（Brown v. Board of Education of Topeka），針對非裔與白人就讀不同學校的隔離政策，直接宣告「隔離但平等」本身就是一種不平等，為美國民權運動注入強心針。

雖然1950年的這個案子並未直擊核心，但也顯示最高法院確實注意到種族隔離政策帶來不平等的現象，1953年厄爾·華倫大法官（Earl Warren）成為首席大法官後，最高法院更成為改革美國不平等的重要推手，伯頓大法官也參與其中。回到這句名言，伯頓大法官用簡單一句話，就道出人生而平等，法律不該為偏見服務的道理。

前美國最高法院大法官哈羅德·伯頓（Harold Burton）（維基共享）

哈羅德·伯頓大法官小檔案（整理自Wiki）

哈羅德·海茲·伯頓（Harold Hitz Burton），畢業於哈佛大學法學院，為美國共和黨員，1936年當選第45屆克里夫蘭州州長，1940年從俄亥俄州選舉成為美國參議院議員。1945年獲美國前總統杜魯門提名為最高法院大法官，並服務至1958年為止。伯頓一般被評價為務實、和藹可親的大法官，常擔任緩和最高法院緊張氣氛的角色。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】哈羅德·伯頓：「每個人都有不受無理歧視的權利。」

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