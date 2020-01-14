法操》當退伍軍人與銀行發生「18％優惠存款」爭議，該由哪個法院管轄？

退除役軍職人員與臺灣銀行訂立優惠存款契約，因該契約所生請求給付優惠存款利息之事件，應由普通法院或行政法院審判？

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◎法操司想傳媒

解釋爭點

退除役軍職人員與臺灣銀行訂立優惠存款契約，因該契約所生請求給付優惠存款利息之事件，應由普通法院或行政法院審判？

本案聲請人：臺北高等行政法院第六庭

原因事件：18%優惠存款「續存」爭議

本案開始於原因事件的原告（宜蘭地院106訴476民事裁定）及其配偶的「退伍軍人退伍金優惠存款」，於102年12月16日及103年2月1日到期。但二人在存款到期後未辦理續存，直到105年8月30日發現，並於同年9月2日辦理續存。導致他們喪失了未續存期間的18%利息。

原告認為，當他們的優惠存款到期時，銀行應該要用雙掛號和打手機通知他們或公示送達通知其等簽訂「續存同意書」，銀行只用掛號和市話語音通知，未盡通知義務。主張銀行應給付上述期間的18%優惠存款利息共106,113元及409,386元。

（法操提供）

「優惠存款」到底是公法契約？還是私法契約？

普通法院和行政法院都認為不該由他們審！

一開始原告是在宜蘭地方法院提起訴訟，但宜蘭地院認為「銀行是受政府委託行使公權力，辦理優惠存款，故優惠存款契約屬於行政契約，非由普通法院管轄。」將此案依職權移交給臺北高等行政法院審理。

但臺北高等行政法院認為「簽立優惠存款契約的目的僅在辦理優惠存款之儲存，性質屬民法上之消費寄託與消費借貸契約之範疇，並非行政契約，應屬私法上契約之法律關係。」並依行政訴訟法第178條裁定停止訴訟程序，並聲請司法院大法官解釋。

大法官認為

退除役軍職人員與臺灣銀行所訂立之優存契約，性質上應屬私法契約。

首先，臺灣銀行性質為私法人。再者，臺灣銀行也沒有因為委託行使公權力而取得擬制行政機關之地位。大法官認為，「臺灣銀行固基於其與國防部之約定，辦理退除役軍職人員退伍金優存事務與利息之給付事宜。惟其內容不外涉及優存戶開戶存款後，雙方之存款、利息計算與給付等，與公權力之行使無關。」

審判權爭議該由大法官來管嗎？

本件解釋共有2分協同意見，4分不同意見。持不同意見的法官認為，優惠存款契約應屬行政契約，主要認為臺灣銀行為國防部委託行使公權力機關，優存利息請求權係公法上請求權。而在這些意見書中皆由提到的是，審判權爭議導致訴訟延宕，受侵害的是人民。審判權歸屬的判斷，應多加利用現有的訴訟制度，若透過民事或行政訴訟皆可解決紛爭時，就應該從當事人為程序主體的角度出發，尊重當事人所尋求的法院訴訟途徑，讓他可以盡速接受法院的審判！

本文經授權轉載自法操 當退伍軍人與銀行發生「18%優惠存款」爭議，該由哪個法院管轄？

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