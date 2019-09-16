法操》【釋字第782號解釋】有公務員資歷的大法官為什麼不用迴避？（上）

現任15位大法官中有6位有公務員資歷，都可能會適用到系爭法律，面對自己的退撫制度自己審會不會怪怪的？

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◎法操司想傳媒

本號解釋是由立委林德福、李鴻鈞、高金素梅等人，針對民國（下同）106年制定公布的公務人員退休資遣撫卹法（下稱系爭法律）有關公務員退撫制度提出的釋憲聲請案做成，解釋結果基本上和軍人年改釋憲案一樣，除了系爭法律第77條第1項第3款有關再任的規定違憲外，其餘都未違憲。

雖然解釋結果大致相同，不過大法官對公務員和軍人年改的審查密度有沒有不同呢？軍人年改和公務員年改又有哪些不一樣的地方呢？一起來看看吧！

討論問題前要先確定一件事：本案大法官要不要迴避？

現任15位大法官中有6位有公務員資歷，都可能會適用到系爭法律，自己的退撫制度自己審會怪怪的嗎？

司法院大法官審理案件法（下稱大審法）第3條規定，有關大法官的迴避準用行政訴訟法，而行政訴訟法除了第19條規定6種法官應自行迴避的情形外，第20條規定：「民事訴訟法第三十三條至第三十八條之規定，於本節準用之」，也就是原則上大法官如果和解釋案件或當事人有特殊關係、曾經參與解釋案件的審判或仲裁等等程序，或是有其他足認其執行職務有偏頗之虞情形，就必須自行迴避，有關聲請迴避以及相關迴避的程序，則準用民事訴訟法的規定。

那如果大法官本身就會被解釋客體影響，需不需要迴避呢？

過去大法官曾經有一號解釋，該號解釋的爭點就是「立法院刪除大法官司法專業加給之預算違憲？」（釋字第601號解釋），爭點本身就和即將審理的每一個大法官直接相關，不過大法官們認為，因為大法官本身不是解釋案件當事人（釋憲案件的當事人是聲請解釋的聲請人），就算大法官本身會受到解釋客體和解釋結果影響，也只是「憲法解釋之反射作用所間接形成之結果」，不是法律規定大法官要迴避的事由。

此外，如果大法官因此迴避審理該案，實際上等於拒卻該案進入憲法法庭，因為沒有任何一個大法官可以審理，這樣的結果不符合迴避制度的本質，所以如果因為大法官迴避導致沒有大法官可以審理案件的話，大法官就不能以該理由自行迴避、拒絕審判。釋字第601號解釋最後由時任15位大法官審理後，做成「解釋客體違憲」的解釋。

而在本案裡，雖然15位大法官中有6位有公務員資歷，可能在退休的時候適用系爭法律，但如果6位大法官都因此迴避本案的話，審理人數就無法達到2/3門檻（大審法第14條前段、同法施行細則第15條），形同拒絕審判本案，所以依照釋字第601號解釋意旨，本案中具有公務員資歷的6位大法官同樣不需要迴避。

討論完程序問題後，下篇將進入公務員年改釋憲案的實質審查說明喔～敬請期待！

本文經授權轉載自法操 【釋字第782號解釋】有公務員資歷的大法官為什麼不用迴避？（上）

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