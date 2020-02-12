法操》《關鍵判決》：我此時必須說實話，我無法保持沈默。

1991年，美國首位非裔最高法院大法官瑟古德·馬歇爾決定退休，時任總統老布希欲提名同為非裔、而持保守派立場的克拉倫斯·湯瑪斯，作為新任大法官人選，卻因此掀起過去性騷擾風波，引發全美關注。

《關鍵判決（Confirmation）》是2016年上映的一部美國電影，故事為真人真事改編。

◎法操司想傳媒

《關鍵判決（Confirmation）》是2016年上映的一部美國電影，故事為真人真事改編。1991年，美國首位非裔最高法院大法官瑟古德·馬歇爾（Thurgood Marshall）決定退休，時任總統老布希欲提名同為非裔、而持保守派立場的克拉倫斯·湯瑪斯（Clarence Thomas），作為新任大法官人選，卻因此掀起過去性騷擾風波，引發全美關注。

提名大法官 陷不適任疑慮

作為馬歇爾大法官的繼任者，湯瑪斯因其同為非裔，加上反對墮胎等保守派立場，獲得共和黨和老布希總統支持。按照法律規定，大法官候選人在總統提名後，須經過參議院議員投票半數同意。就在準備投票前夕，一位法學教授安妮塔·希爾（Anita Hill）向參議院議員揭露曾被湯瑪斯性騷擾的事實。

安妮塔聲稱，過去在教育部和美國公平就業機會委員會於湯瑪斯底下工作時，湯瑪斯曾多次邀約她出席各種應酬場合，之後更對她提起人獸交、性器大小等詞彙，使安妮塔不堪其擾，但當時礙於工作，而選擇噤聲。然而，隨著投票日逼近，安妮塔認為這件事關乎未來最高法院大法官人選，因此選擇在這個時刻站出來。

收到這個消息的參議員拜登（Joe Biden），作為司法委員會主席，決定推延投票日，並舉行安妮塔和湯瑪斯的聽證會。隨著聽證會透過全美直播，加上媒體熱烈討論，原本的性騷擾事件，逐漸演變成民主黨與共和黨的政治角力，而參議院共100位參議員，每一個同意和反對票，都將牽動最終湯瑪斯大法官任命案的結局。

性騷擾不限肢體 法律有規範

本片基於真實事件改編，如同真實世界一樣，湯瑪斯是否對安妮塔性騷擾不得而知，只能透過聽證會上雙方的陳述，推敲事件的原始樣貌。然而，觀看這部片的過程中，隨著鏡頭帶到參議員私下討論和提問的畫面，不僅逐漸使人感到無奈和憤怒，也會逐步意識到，當這起性騷擾事件牽扯政治因素，就不再是單純釐清真相而已。

舉例而言，當安妮塔決定揭露性騷擾事件後，馬上就被質疑：「過去十年選擇噤聲，在這個時間點跳出來，是否是政治操弄？」此外，當共和黨參議員向安妮塔提問時，為了確保湯瑪斯能就任大法官，先是提出湯瑪斯並無與安妮塔肢體接觸佐證，爾後甚至質疑安妮塔可能患有妄想症。

從安妮塔的陳述來看，她承認湯瑪斯與她並無肢體接觸，這點因此遭受攻擊。然而，性騷擾並不僅限肢體接觸，舉凡言語、視覺、動作上一切與性有關，並讓人感到不舒服的行為舉止都屬於性騷擾。在我國，針對性騷擾就有「性騷擾防治法」、「性別平等教育法」、「性別工作平等法」等多部法律規範，各有其立法目的和構成要件，以防範這類問題。

該相信他或她 測謊非解藥

另一值得討論的是，當參議員質疑安妮塔可能有妄想症時，安妮塔決定透過測謊，證明自己陳述的真實性，但即便她通過測謊，仍再度受到參議員攻擊。測謊在司法案件上行之有年，但測謊結果是否有證據能力，一直廣受討論和質疑。由於安妮塔並不是在法院，沒有這方面的問題，但如果是刑事案件，就必須更加謹慎處理。

就實務見解而言，最高法院認為在符合諸多要件下，例如：受測者同意配合，並已告知得拒絕受測、測謊員經良好訓練且有相當經驗、測謊儀器品質良好、受測者身心意識狀態正常、測謊環境良好等嚴格要件，測謊鑑定報告有證據能力。而依目前刑事訴訟法法修正草案來看，則認測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據，採取更嚴格的態度。

湯瑪斯最終以52票同意、48票反對的驚險票數通過，並一直擔任最高法院大法官至今。然而，在湯瑪斯成為大法官的隔年，美國女性參與議員選舉人數創下歷史新高，爾後參議院司法委員會也有女性加入。透過這部片，得以了解美國司法史上曾轟動一時的事件，也得以檢視時至今日，性別平權的成長以及更多努力的空間。

本文經授權轉載自法操 《關鍵判決》：我此時必須說實話，我無法保持沈默。

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