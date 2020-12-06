自由開講》正當執法 不讓警察成為莫名其妙的工作

林健鈞

一名「前女警」在網路論壇上分享自己從警4年的心得，目前她已轉換跑道。前女警在網路論壇說明警察是個莫名其妙的工作：排好的休假會被取消、長官一句話遠在天邊也要回來，幾乎每個同事的身體出毛病，許多離譜行徑罄竹難書。但最終是社會對警察不友善的態度，讓她決定辭職。

警察示意圖，人物與本文無關。（資料照）

再一則報導：2個月前（9月19日）警察隨機抓人，一位志工黃媽媽在路邊舉牌，就被一群警察帶到竹北六家派出所做筆錄、再被檢察官訊，折騰到半夜，人剩到半條命才被放出來，稱為「919竹北事件」，至今被議員們質詢警察失當作為，至今未見警察局長等官員表達道歉，發佈假新聞欺騙百姓們，我們相信警察有時身不由己，但警察應敢於拒絕執行長官的錯誤命令，不要讓警察成為莫名其妙的工作。

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國際新聞報導：一段顯示法國首都巴黎三名警察毆打黑人的視頻曝光，引發輿論譴責，促使國家警察監察總局調查。內政部長熱拉爾德·達爾馬寧說，一旦証實涉事警察行為不當，他們將被開除。台灣政府長官們有這般魄力嗎？「919竹北事件」也是有視頻曝光！又當事人所受的心理虐待比肢體虐待要嚴重得多！為何我們的長官們都視而不見呢？

雲林縣警察局西螺分局一位警備隊員在隊部值班時，突然昏倒在分局門口，送醫急救無效，宣告不治。警察很辛苦百姓都知道，但百姓最低限度是希望警察可以保護人民，而非加害人民、恐嚇人民！警察侵害人民權益的危機，不但大損警界形象，更使民主法治成為空談。因此警察們執行所謂「依法行政」的法學素養與人權教育需要再加強，真正落實依法行政原則，才能在長官命令與保障人民權益有著正當執法，才不會讓警察成為莫名其妙的工作。

（資深研究員）

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