自由開講》警察人力資源管理政策應務實討論，不容誤解扭曲

◎郝昇啟

警察工作具有特殊性，除經國家考試進用外，無論是「先考再訓」、「先訓再考」、「單軌制」或「雙軌制」，均尚須經至少1年以上的專業訓練，才能擔任警察人員，無法今年考多少人或招生多少人，立刻就能派多少人，而這之間如遇有政策劇烈變動，勢必影響警察特考需用名額及警校招訓人數估算的精準度。以82年9月起行政院通令所屬各機關執行組織及員額精簡計畫為例，當時要求各機關3年內（83年至85年）應精簡預算員額5%，導致預算空缺遭刪減後，警專自85年起必須停招一般警察類科學生長達4年之久；然本（2）月18日有媒體投書內容簡化當時的背景，以78年解嚴後每年都招考超過6千人，才會導致停招，顯是誤導視聽、刻意曲解。

另外，警察人事原均進用高普考人員，因工作特殊性致其不易久任，所以經前行政院人事行政局同意從60年起，遴訓優秀警察人員辦理人事工作，其陞遷發展由權責機關依法就適任人選的積分、品操學能、工作表現等通盤檢討，絕非如媒體投書所說「自己簽派好缺」，如此只憑印象、臆測，甚或故意誣衊的說法，不僅低估各級核派長官的智慧，更是嚴重斲傷警察機關中認真工作、熱心服務的人事人員，令筆者憤慨難平，特予撰文澄清。

警察人事原均進用高普考人員，因工作特殊性致其不易久任。（資歷照）

警察機關人力未來發展趨勢，如同臺北市柯市長近日所提「人口學」概念，應持續系統化檢討內在結構，外在變化趨勢及因應各級政府需求予以彈性調整，並密切配合規劃考、訓、用各項環節，方可使人力銜接不致產生斷層，提升組織效能，而不是隨有心人士基於不明意圖所引導風向而任意起舞。

（警察機關現職人事人員）



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