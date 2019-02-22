自由開講》令美國AIT驚艷的台灣小城

◎陳大衛

日前AIT酈英傑處長拜會新竹市長時表示：「新竹市好像烏托邦」。這座人口44萬，土地面積只有104平方公里的小城市，到底有甚麼魅力令AIT如此驚豔。

日前AIT酈英傑處長（右）拜會新竹市長時表示：「新竹市好像烏托邦」。（中央社）

就新竹市政府所發布的新聞稿來看，當天雙方討論的議題鎖定在經濟產業與資訊安全領域，而在經濟戰略上，新竹市擁有絕對優勢的戰略資產，包括，新竹科學園區、國家級的研究機構及大學。

在連結的時代城市將扮演關鍵角色，新加坡大學李光耀政策學院資深研究員帕拉格．柯納（Parag Khanna）指出，「供應鏈」將串連起人、資本、市場與技術，這樣的「關係網絡」將讓城市擁有超越國家的影響力。

新竹科學園區是台灣半導體產業最成熟的聚落，台灣3大科學園區（新竹、中部、南部）半導體產業的產值約1.6兆元，其中，新竹科學園區就貢獻7,402億元。

新竹市是許多知名半導體企業總部的所在地，包括台積電、聯發科、ASML等，同時擁有清華與交通等頂尖大學，還有國家高速網路中心等國家級的研究機構，這些國際級的企業總部、大學與研究中心將可扮演串連台灣與國際關係的臍帶。

另一方面，新竹市政府也提出「竹科X計畫」吸引企業總部及研發中心進駐，積極發展「總部經濟」及先進技術，提高城市的國際連結力。

整體而言，連結力不只讓新竹市成為無法被忽視的城市，也躍上台灣與國際連結的樞紐位置，也就是說，從台灣到國際市場最近的路徑，就是經過新竹市，這也是新竹市的終極魅力。

（前智庫研究人員）

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