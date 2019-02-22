自由開講》只會發紅包，誰不會？

◎趙子龍

日前最新民調指出，韓某人遠勝其他政治人物，包括人氣最高的柯某人，真是如此嗎？

作家苦苓在臉書上細數韓國瑜團隊說謊的次數，居然高達十三次，從賽馬到賽車都是空穴來風，對方毫不知情，舉辦「鄧麗君紀念日」、「余光中紀念日」通通沒告知家屬。在經濟投資上放出來的消息也都是空包彈，像是義聯的投資案、鴻海的投資案，通通被打臉，苦苓憂心是否有團隊裡的人、瞞上欺下而造成以為韓國瑜刻意說謊呢？

作家苦苓在臉書上細數韓國瑜團隊說謊的次數，居然高達十三次，從賽馬到賽車都是空穴來風，對方毫不知情，舉辦「鄧麗君紀念日」、「余光中紀念日」通通沒告知家屬。（資料照）

一個從頭到尾都在說謊的，比白賊義還要白賊，卻在總統大選民調，得到最多支持度，難道台灣人已經不想要自由與民主？就算讓草包當特首，你們也甘願嗎？！世大是甚麼學校，大家心知肚明，會有這樣的民調，也就不足為奇，否則以韓某人的學經歷，如何獨占鰲頭？

論其學歷，不過是陸官專修班、東吳外文與政大東亞碩士，陸官專修班通常是甚麼貨色？當過兵的人都知道。東吳外文系可能是靠軍職退役加分進去的。政大東亞碩士班可能是靠黨政關係進去的。

論其從政經歷，曾經在立委與市議員任內有打人紀錄，且任內出席率很少，有的話也只是在為既得利益錦上添花。北農總經理任內，利用風災炒作菜價，讓消費者怨聲載道，他們卻「油水水」，除了圖利自己員工外，也花大錢大做公關，看不出他有何人性與能力。在其任內，更大量進口中國蔬果，而沒有輸出，與其競選口號大相逕庭。

一個從頭到尾都在說謊的，比白賊義還要白賊，卻在總統大選民調，得到最多支持度，難道台灣人已經不想要自由與民主？圖為韓國瑜。（中央社）

韓某明明是國民黨黃復興大統派人士，卻還偽裝成「白色力量」，以吹牛皮的口號「貨出去、人進來、大家發大財」做訴求，居然騙了一堆市民。今年春節期間，高雄正需要他坐鎮高雄市府以發展觀光，讓遊客能大量進來，以實現其選前承諾，他卻帶許多親友飛到國外度假，可說是自我打臉！

如今韓某人就任不到半年，有幾項政見兌現的？只會發紅包，誰不會？這樣刻意為韓某人炒作的民調，可信嗎？

苦苓臉書：

（教師）

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