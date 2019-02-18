自由開講》明年大選是選總統，還是選「特首」？

◎陳振

韓國瑜在去年當選高雄市長後表示，自己對兩岸關係的態度就是接受九二共識，也使得「九二共識」搜尋熱度狂飆。

最近國民黨主席吳敦義又表示，若國民黨未來執政，有權力與對岸簽署兩岸和平協議。此話一出，網友紛紛表示憤怒。

國民黨難道明年大選是想選中國「特首」嗎？！（資料照）

網友說，九二共識是出賣台灣，和平協議是讓台灣步入西藏後塵，均愚不可及。沒有錯，國民黨是笨蛋，還要台灣人民當笨蛋，那些對國民黨與光頭魚有幻想的糊塗蛋們應該思考一下，不要被出賣了，還幫人家數鈔票。

那些糊塗蛋們說，阿扁是貪污犯，小英是無能之輩，卻忘了他們才是貪腐祖師爺，否則如何說明他們龐大黨產與家產怎麼來？

小英如果無能，為何有辦法完成馬阿九任內想做卻不敢做的年改？

小英最大敗筆是沒有落實轉型正義，遷移獨裁者銅像，並為受害者伸張正義，為民眾索討國民黨非法黨產，也沒有特赦受政治迫害的扁，卻放水管某人，還讓國民黨黨歌繼續冒充國歌愚弄國人。

總之，明年大選是選總統，還是選特首？民眾應深思，不要再糊塗了。小英也應該有魄力一點，不要在內政上當軟腳蝦。

（教師）

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