自由開講》阿扁挺蔡嗆韓國瑜！真是大快人心！

◎展昭

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時，批評總統蔡英文「不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，那到底要什麼？」更直言兩岸「你儂我儂」，引發爭議。

對此，前總統陳水扁表示，蔡英文都敢嗆習近平了，有什麼不敢？倒是韓國瑜整天在台灣講中華民國，怎麼不去中國講看看？韓國瑜敢拿中華民國國旗去北京插嗎？

阿扁回應太棒了，讓韓國瑜滿面豆花。沒錯，小英敢這麼做，就已經表明她對台灣主權的立場，韓國瑜敢嗎？整天只敢在台高喊中華民國，敢到中國去講嗎？

前總統陳水扁表示，蔡英文都敢嗆習近平了，有什麼不敢？倒是韓國瑜整天在台灣講中華民國，怎麼不去中國講看看？韓國瑜敢拿中華民國國旗去北京插嗎？（資料照）

國民黨人不就是如此孬種嗎？只會在台要求人家愛中華民國，唱該黨歌冒充的國歌，可否敢到中國去喊去唱？

韓國瑜不是說拼經濟就好，不要談政治，如今談了多少政治？九二是否共識，是地方首長該談的嗎？不要不自量力，貽笑大方。

（教師）

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