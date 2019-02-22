自由開講》可恥的退將？！

◎郭靖

退輔會轉投資事業的欣桃天然氣股份有限公司，曾官拜中將的前董事長孫玦新與現任總經理邱希庚，被控涉嫌指示各業務承辦人及會計組長，簽發交際費、購買禮券卻中飽私囊各逾五百萬元。孫某人年收入350萬元，尚且如此，可知羞恥嗎？

曾官拜中將、欣桃天然氣公司前董事長孫玦新，被控涉嫌簽發交際費、購買禮券中飽私囊逾500萬元。（資料照）



國民黨這些退將，可說一個比一個不要臉，月退至少十幾萬元，退伍後還能到黨營事業領高薪，尚且貪而無厭，真不知怎麼形容這些人？會讓人不齒，並非無因。如那位吳X懷那些人，月領十幾萬元，不知感恩也罷，還到對岸畢恭畢敬聽訓並唱人家的「國歌」，乖得像隻貓，回國後卻像隻老虎，軍人的基本骨氣與武德哪裡去了？黃埔軍校的精神是如此嗎？



反觀孫立人，為國為民，功勞比天高，卻備受兩蔣的政治迫害，軟禁長達三十三年，不給足夠生活費，以致孫立人夫婦還需種菜養雞販賣才得以生活，退休金也完全泡湯，夫妻倆長年生活在死亡威脅中，生不如死，蔣某人也未免欺人太甚！蔣某人對以往敵人日本退將根本博待如上賓，卻對戰功彪炳的孫將軍另眼相看，待之如寇讎，實在很不公平。



總之，對這些貪而無厭或「通匪」的軍人，理應取消或減少其退休俸才對。



（教師）

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