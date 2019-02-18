自由廣場》警察考用政策失當

◎ 李學鏞

近年來警察機關職缺已漸補實，六都齊喊「不要再分發」。照理說，因應警察人力沒缺沒錢的情勢，警察特考應該停辦或是改為單軌制，以減少人員的進用，但事實上，以未公布的數據來看，不僅未來二年，警察特考內軌制仍有五千多名在學生必須分發，連一般生外軌制的部分，如以考試院公告的7:3警力招生比例來計算，也有超過一千名的警力仍待考用。警察機關沒錢沒缺卻又必須大量的考用，這正反映出警察考用政策的長期失當，不要一昧的怪罪年金改革的影響。

警察用人政策就是沒有政策：審視以往警察機關的用人政策，根本就是沒有政策，主要原因之一是警察人事人員大都從警察人員中甄選，沒有人事行政觀念，人事政策全都是配合長官想法而規劃，自己則將警察人事工作當成升遷的快速踏板。在近親繁殖的情況下，想到哪裡做到哪裡，當警察機關出現好缺時，自己簽派，隨時可以換人。如民國78年因應解嚴，警察機關每年補訓員警過六千人，造成警校自84至89年停招五年。現在舊事重演，警政署最近幾年每年招考超過四千餘人，才造成明年以後警察機關無缺可派。警察機關這種暴飲暴食式的招生方法，沒有預警規劃，都是抄短線自作繭自縛的結果，我們可以預期，這樣失當的警察考訓政策，未來還會重演。

現行警察訓考用政策不合時宜：舉凡公務人力的任用，都必須人事搭配考試而行，即為「考訓用」制度，但我國警察考用制度卻是例外。我國警察長期實施「訓考用」制度，意即今年警校計畫的招生，三年之後通過警察特考才能派用。這種「計畫趕不上變化」的警察考用政策，與世界各國的警察招考制度皆不同，當然無法滿足警察機關人力的需求變化。其中還有部分警校生未能通過警察特考，最後賠錢當兵，浪費公費教育資源，連監察院都連續糾正檢討在案，但因涉及既得利益的問題，只能任其一再擺爛。尤其我國考選機關又獨創警察特考雙軌制，律定內軌制的警校生，不論素質良窳，錄取率必定超過百分之百（公告錄取人數多於畢業生人數），一般生甚至唸過警政、犯罪預防、消防的也不准與警校生同場競試，被詬病為保障特權的考試制度，也使警察考用素質一年不如一年。

警察考用應該正常化：考試院十四日在警察特考報考前夕，以警力缺額問題，突然核定今年外軌錄取人數為二百六十四名，以去年報名人數推估，今年錄取率約為2%，相較去年錄取一千七百名及前年的二千三百名，此一名額造成全國考生錯愕，考試院見狀發新聞稿痛批內政部人事規劃不當，導致錄取人數大減，希望藉此緩和外軌考生不滿的情緒。

審視警察考用制度，警察特考在1997年之前，採限制性考試，限警政、法律或行管科系畢業生才能報考，當時考選部長劉枝初認定本項考試違反國家考試公平競爭原則，不理內政部意見，直接修法，開放報名資格，報名人數一年增加五倍，為警察機關考選更優質人才。

警察特考以往實施單軌制，需要多少人就考多人，警察考試與用人需求之間，尚能一致。但自2011年實施雙軌制之後，內外軌一再加碼錄取人數，失速的錄取人數，導致警察考用制度也變得更荒腔走板，引發考選機關與用人機關間的鬧翻不快。

警察特考應該回歸考試法：今年警察特考的內外軌錄取人數失衡，已經引發全國考生不滿，目前看來明年警察機關依然沒有職缺，考選機關又當如何？難道只能坐視不管，明年再颷罵內政部一次？其實只有警察特考回歸考試法，比照其它國家考試公平公開的進行，要多少人考多少人，才能符合用人的彈性需求，根本解決考用之間的落差問題。

（作者為律師，台中市民）

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