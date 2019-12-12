自由開講》胸懷中華帝國而非台灣警察的葉毓蘭

王立

高掛國民黨女性不分區第一的葉毓蘭，身為警察世家，自稱「從基層一路走來，都站在警察身邊」的警大教授，卻屢屢引發風波。如反對警察組工會、支持港警打暴民、堅持太陽花打人警察無罪。而最近因為夾手門事件，葉毓蘭又在第一時間跳出來，指責「保警應該有所改進」。

這種立場反覆，價值不明的警政立委「準當選人」，不禁讓人懷疑：她是真的挺警察，還是為了政治利益在操弄？

國民黨不分區立委提名人葉毓蘭（中）。（資料照）

畢竟，以「無條件挺警」來說，葉挺國民黨執政時的警察，太陽花運動毆打抗議民眾無罪；但換民進黨執政時，就變成警察要改進，不要當執政黨打手去針對國民黨的抗議。她顯然覺得無條件挺警察的先決條件，得是要國民黨執政。

要說是以警察待遇來看，葉很重視警察待遇，也會在各種意外發生時，第一個跳出來痛批政府應當多替警察做點事，但又同時反對警察組工會，覺得警察不應該替自己爭權益。這很明顯就是：警察只能是一個工具，必須以徹底服從上級為前提的態度。

再看她針對香港的言論，幾乎等於中國官方文宣，無論是前期要求雙方克制，還是大打出手後直接挺警打暴民，從這邊我們大概可以得到葉毓蘭價值觀的一個圖像。

「中華帝國主義」

現在的四、五、六年級生回憶當年，應該都會對課本中有意加強的「中國民族意識」相當熟悉。這對七年級後，優先注意台灣本土事件的「天然獨世代」來說，是很難解的想法。

中國民族意識是一種被加強的民族主義。第一，強調悲情的中國近代史，用以凝聚對政府的支持；第二，強調反帝國主義，最後才是強調反共的重要。但反共部分多半都蜻蜓點水帶過去，導致這些人很習慣以中國本位思考，然後輕忽共產黨的說謊成性。

尤其在這20年，中國沿海經濟急速成長，葉毓蘭世代的人，驚豔於中國的興起，很快就把反共精神拋諸腦後，將中國民族意識放在思考優位，不費多少力氣就全盤接受中共製造的中國意識。而中共的論述，說穿了就是19世紀帝國主義的現代版，強調自身被打壓的歷史，當作今日向外侵略的藉口。

對葉毓蘭來說，中華帝國主義跟中國民族意識是重疊的，支持統一，創造強大的中國，擺脫百年屈辱也是理所當然的。所以挺不挺警察，就必須站在中華帝國主義的立場上去判斷，大家只要抓住這個方向，要理解類似葉的思維，一點都不困難。

挺港警打人？因為中國要對抗被西方帝國主義煽動的民眾，合理。 挺打太陽花的學生的警察？因為這些學生反對中國合併，該打。 批評保警行為需要修正？因為你們應當配合我們打倒拒統政府，該罵。 反對警察組工會？警察作為工具，如果有自我意識豈不就會反抗了嗎？

葉離開國民黨去當新黨不分區，是因為上一屆只有新黨明確支持統一；這次願意回來國民黨擔任不分區，則是因為現在的國民黨挺統一了。

中國強大了、我們站起來了，其他的都是次要。警察只能是工具角色，乖乖聽她們這些操作者的話就對了。

做為中華帝國主義擴張的工具，成為宰制21世紀的舵手。葉毓蘭此類人的價值觀很單純的。

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