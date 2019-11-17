自由開講》國民黨的不分區名單「微調」，沒有任何改善誠意

◎余止

國民黨於本週提出了所謂的「夢幻不分區名單」，招來了黨內不分世代、派系的一片罵聲，甚至有區域立委參選人因爲不分區名單太差，而跑去「跳海」了。在這樣的壓力之下，國民黨終於在本週六（16）通過了不分區名單「微調後」的修訂。

然而，國民黨「改善後」的名單可說是仍然爭議連連，讓人「大失所望」。這份修正名單不只讓選民感受不到任何誠意，只替換部分人選、照顧派系平衡的做法，也讓選民感受到這份名單的「反智」。動用表決的作法，也顯見國民黨內對於名單沒有任何的共識，可能埋下日後派系鬥爭的種子。

在新改善的名單之中，其中改動較明顯的，就是邱毅的退出，其餘爭議人物如「護航港警」的葉毓蘭、「稱台灣為台灣地區」的曾銘宗、「靠爸族」吳怡玎等人仍在名單名列前茅。

值得一提的是，引來一片「投共」罵聲的退將吳斯懷，不管是原本版本或修正版本，都仍然高掛在安全名單第四，儼然成為了國民黨的「不動四棒」。吳斯懷不只有赴中共唱國歌、頭戴「我是中國人」帽子的紀錄，更在反年改抗爭的時候，於記者會上秀出抗爭同志的「斷指」，也曾經說出「難道支持統一就是犯罪」等非常荒謬的言論。

在新改善的名單之中，其中改動較明顯的，就是邱毅的退出，其餘爭議人物如「護航港警」的葉毓蘭（左）、「稱台灣為台灣地區」的曾銘宗（右）、「投共」退將吳斯懷（中）等人仍在名單名列前茅。（報社合成照）

在這次「修正後」的不分區名單中，許多「舔共大將」的名次完全沒有更動。行政院副院長陳其邁更批評這是一份「統一無法擋」的名單。名單在前、後版本更動不大，也許更凸顯出國民黨要向共產黨「投誠」的意向？

除此之外，微調後名單的第七、第八名廖婉汝、翁重鈞兩人，雖然以「區域平衡」的理由列入不分區名單的安全名單之中，但是廖婉汝曾說「2008年的西藏暴動是民進黨策劃」，翁重鈞過往更有賄選的紀錄，也在三年多前被爆出其「家族壟斷軍糧業務20年」，讓國軍吃劣質米的事件發生！這兩人的新增對於國民黨來說，仍然是個大扣分，也讓「區域平衡」成了大笑話！

最後，在新修正的不分區名單中，吳敦義仍在「安全名單」之中，完全不顧國民黨內如郝龍斌等人「全心全意輔選總統、立委參選人」的建議。吳敦義雖然將自己名次下修，但其「球員兼裁判」的行為，是否對刺激藍營選票有加分作用，令人質疑。

總而言之，國民黨的不分區名單不只可說是毫無亮點，更可以說是「藍中帶深紅」也讓選民再次感受到國民黨的「荒謬」與「反智」，應該被用選票掃進歷史的垃圾桶裡！

（高雄市民）

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