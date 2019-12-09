自由開講》請給警察安全尊嚴的執法環境

◎官政哲

日前發生保六員警遭受立委拍帽推擠與不尊重的言行等對待所引發的風波，國會議員如此錯誤示範，確有失其應有的風範！縱然已表示道歉，但仍應予譴責其不尊重執法警察的態度。

日前國民黨立委陳宜民前往外交部抗議，過程中動手拍掉保六女警帽子，甚至出手將女警從階梯推下。（影片截圖）

日前國民黨立委陳宜民前往外交部抗議，過程中動手拍掉保六女警帽子，甚至出手將女警從階梯推下。（圖擷取自綠黨臉書）

但相較於更多警察曾受民意代表或政治人物要挾攻擊或言行欺凌的態樣更是不勝枚舉，此案只是冰山一角而已。

筆者曾經歷一位基層新進員警於處理一件糾紛事件時，遭民代強勢干預，並威嚇該員警將於議會質詢其長官，致該員警畏懼該議員威勢，無法承受巨大壓力而舉槍自殺的悲劇！

此外筆者更親身經歷某縣級首長要求利用行政資源與動員員警介入選舉，支持特定候選人之公然違反行政中立事例！

其他類似民代或政治人物介入個案關說並威嚇員警的情形所在多有，更是許多基層員警與警察幹部心裡的痛！

據統計約有七成警察值勤時經常遭受非理性民眾攻擊與霸凌！其中57.8%曾遭受肢體暴力攻擊，62.0%曾遭受精神暴力！

其中以被民眾羞辱、罵髒話、三字經、公然侮辱等（77.3%）最高，被肢體推、擠、撞（71.3%）次之，其中不乏民意代表或首長介入個案關說時以言詞威嚇霸凌或於質詢時威脅威嚇等不一而足！

相較其他國家警察強勢執法的反應方式，台灣警察卻被譏為最弱勢的警察或是帶槍的弱勢團體，其原因乃是對於受暴力攻擊或言行霸凌的反應過於軟弱或是上級長官懼於政治利害而求和諧，不僅不敢支持部屬，甚至以鄉愿態度迫使基層忍氣吞聲息事寧人所導致！

警察街頭執法面臨許多挑戰，如面對抗爭、處理事故與排解衝突，時遭非理性抗拒，所面對的高風險安全威脅，事後還得面臨社會批判、責任追訴、心理創傷、醫護等善後處理之壓力，確非常人所能理解！

警察是維護民眾與社會安全最直接保障與最明顯的公權力！如無法獲得社會與上級的支持，警察畏於權勢壓力，弱勢警察如何能除暴安良，如何維護治安與保障民眾安全？

警察執法與服務需要有強力的後盾，這個後盾包括追求社會安定的守法的民眾，更包括政府、媒體、意見領袖。保障警察執法安全與尊嚴更是政府與全社會的共識與基本責任！

如同歐巴馬總統訪視紐約派出所時所講名言：全國上下都是你們的後盾！

台灣警政制度更應積極建構民主中立性與司法獨立性的警察之執法權限與不受侵擾的執法空間。使警察免於政治與不當干擾或暴力侵害，才能不偏不倚，公正有效執法，全心全力維護治安與為民服務！

（警政研究者／前警政署副署長）

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